Украинцам запретят выезжать в Россию по внутреннему паспорту

При въезде с территории РФ в Украину пограничники будут осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

С 1 марта 2020 года для въезда на территорию России украинцам понадобится загранпаспорт.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, соответствующее решение Кабинет министров принял на сегодняшнем заседании.

"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ. Уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных личности сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", - написал он.

По словам Гончарука, при въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Решение правительства предусматривает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересечение границы на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.