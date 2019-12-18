Трамп назвал процедуру импичмента "попыткой переворота"

Президент США заявил, что представительница демократов Пелоси "объявила войну американской демократии". Ранее палата представителей США определила порядок голосования по импичменту.

Президент США Дональд Трамп выступил с резкими обвинениями в в адрес Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей и представительнице Демократической партии. Касаясь процедуры импичмента, Трамп заявил в письме, опубликованном во вторник, 17 декабря, что Пелоси "нарушила присягу" и "верность конституции", а также "объявила войну американской демократии". По мнению Трампа, Пелоси пытается "отменить выборы 2016 года" и "украсть выборы 2020 года".

Трамп назвал процесс импичмента, инициированный демократами, "не более чем незаконной партизанской попыткой переворота", за что, по мнению президента США, Пелоси и ее товарищи по партии "будут наказаны" на выборах в ноябре 2020 года. "Из-за этой несправедливости наша партия (Республиканская. - Ред.) сплотилась как никогда", - написал Трамп, добавив, что Пелоси считает демократию "своим врагом". Гнев Трампа, помимо прочего, вызвало то, что ему было отказано в возможности участвовать в допросе свидетелей на слушаниях в Палате представителей.

Ранее во вторник комитет по регламенту Палаты представителей определил порядок голосования о том, следует ли объявлять импичмент президенту США Дональду Трампу. Ожидается, что в начале слушаний два члена комитета по юридическим делам, Джейми Раскин и Дуг Коллинс, дадут показания комитету по регламенту. Затем комитет установит руководящие принципы для голосования в палате представителей США. Голосование пройдет в полном составе в среду. Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию. Сам американский президент отвергает все обвинения.