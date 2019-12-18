Роман Яковлевский. Наденут ли беларуские военные "голубые каски"?

Тема возможного появления беларуских солдат в составе миротворческих контингентов не нова. На протяжении последних лет неоднократные визиты высокопоставленных представителей министерства обороны Беларуси в ряд стран Ближнего Востока и Африки могут свидетельствовать о специальном интересе Минска к теме работы миротворческих контингентов с мандатом ООН.

Причины такого интереса вызваны, как высокими заработками военнослужащих, так и особыми представлениями о роли Беларуси в мире. Особенно это проявилось в желании послать своих миротворцев в Донбасс. Руководитель Беларуси даже как-то публично высказал, что его страна готова предоставить для умиротворения на украинско-российской границе аж 10 тысяч беларуских солдат. Такие заявления прозвучали еще при президентстве Порошенко. Правда, тогда же из Киева, некоторых других столиц можно было услышать в ответ, что союзник агрессора не может быть миротворцем. Со временем тема беларуских миротворцев в Украине приутихла вместе с оптимизмом насчет выполнения Минских соглашений. И сегодня попытки их реанимировать стал предпринимать уже президент Зеленский. Познакомившись лично с Путиным в Париже на саммите «нормандской четверки» украинский президент решил снова наполнить миротворческим смыслом донбасский конфликт.

И вновь продолжается бой

По словам главы МИД Украины, урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не дает результата. Министр подчеркнул, что Россия «упирается по каждому пункту». У команды Зеленского на сей счет есть определенные планы. «Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», – добавил Пристайко.

В 2017 году президент Путин заявлял, что миротворцы ООН могут быть введены на линию разграничения в Донбассе, но в Киеве тогда сказали, что согласятся только на введение миссии во весь Донбасс, включая границу с РФ.

Случайные совпадения?

Видимо, совпало случайно, что о своей готовности вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявили глава МИД Украины Вадим Пристайко и накануне своего ухода на другую работу первый заместитель министра обороны- начальник Генерального штаба ВС РБ Олег Белоконев. Генерал вообще заявил о готовности Беларуси к совместным учениями с НАТО, что не могло не вызвать сенсацию в определенных кругах.

Насколько известно, в НАТО такой сенсации пока не обнаружили. А в Кремле к этим «утечкам» отставного генерала отнеслись снисходительно и даже с иронией. Там продолжают верить в жесткую привязку беларуского союзника к существующим обязательствам в отношении НАТО, которые просто не допускают каких-либо маневров в сторону углубления евроатлантической интеграции. Пусть даже и «ради мира». Об этом могут свидетельствовать реальные итоги совместного заседания в Москве коллегий министерств обороны РФ и РБ. Далеко не все темы этого мероприятия были озвучены в СМИ. И последовавшие затем антинатовские заявления главы оборонного ведомства суверенной Беларуси ну никак не подтверждают «сенсации» о неких совместных с НАТО учениях бравого генерала Белоконева.

Можно напомнить, что в Нью-Йорке Белоконев выступал на одной из конференций по вопросу миротворческой деятельности, где были с ним и представители НАТО и некоторых стран-членов ОДКБ. Именно эти моменты, неофициально, особо подчеркивали некоторые подчиненные уже отставного генерала, стоявшего у истоков темы белорусских миротворцев. Впрочем, и уходящего другого генерала также считают чуть ли не идеологом участия Беларуси в миротворческих миссиях. Это новый генсек ОДКБ Станислав Зась, пообещавший при своем назначении усилить миротворческий аспект в деятельности ОДКБ. Очевидно, что с его приходом в московский кабинет генсека Организации, должна будет усилиться работа по налаживанию отношений ОДКБ с НАТО. Пока их просто нет. Сегодня в НАТО считают необходимым сотрудничать только с каждой из стран-членов ОДКБ. В тоже время, что примечательно, в НАТО отнюдь не исключают возможного появления на Балканах миротворцев ОДКБ с участием беларуского контингента. По некоторым данным, к этому благосклонно относится президент Вучич, недавно принимавший у себя беларуского коллегу. Видимо, демонстративно дружеские отношения президентов Сербии, России и Беларуси могли дать повод натовским наблюдателям ожидать возможного появления на сербско-косовской границе российско-беларуских миротворцев. А скорее всего, только беларуских. Они на Балканах могут появиться с куда большей вероятностью, чем на Донбассе.

По крайней мере, подобное можно было услышать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Доброжелательность к Беларуси с тормозами

И там очень доброжелательно и с оптимизмом воспринимают заметную динамику развития двустороннего военного сотрудничества Беларуси с такими странами-членами НАТО, как Литва, Польша, Латвия, США и Великобритания. А также согласно подписанным программам с самим Альянсом. Конечно, заметным тормозом их реализации называют специфические для Беларуси известные субъективные политические факторы. Вместе с тем, эти программы во многом успешно реализуются во взаимодействии с Департаментом международного военного сотрудничества минобороны Беларуси, который иногда называют военным МИД. Кстати, он был создан специальным президентским указом после начала военных действий РФ в Украине.