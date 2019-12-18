Сенат США одобрил санкции против "Северного потока - 2"

Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил санкции против "Северного потока - 2". Они заложены в новый оборонный бюджет США на 2020 год. 11 декабря законопроект уже получил поддержку Палаты представителей Конгресса США. Для вступления закона в силу осталась дождаться лишь подписи Дональда Трампа.

Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока -2 " и "Турецкого потока". В документе сказано, что санкции приняты в целях обеспечения энергетической безопасности Европы.

Эксперты отмечают, что внесение санкций против "Северного потока - 2" в оборонный бюджет США было связано с тем, что американские законодатели хотели ввести эти ограничения как можно быстрее, а на разработку закона им бы потребовалось дополнительное время.