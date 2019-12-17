Die Welt: число нелегальных мигрантов из Турции в ЕС выросло почти вдвое

С января по середину декабря из Турции в Евросоюз нелегально въехали 70 тысяч граждан, что на 46 процентов больше, чем за тот же период 2018 года.

По данным немецкой газеты Die Welt, с начала текущего года в Евросоюзе существенно выросло число нелегальных иммигрантов, прибывающих через Турцию. В общей сложности в страны ЕС с начала января по середину декабря 2019 года нелегально въехали 70 002 человека, из них 67 741 человек - в Грецию, 197 - в Болгарию, 1803 - в Италию и 261 - на Кипр, пишет издание во вторник, 17 декабря, со ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет Еврокомиссии.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, число незаконных въездов с территории Турции выросло на 46 процентов, указывается далее.

Обострение ситуации на греческих островах



Между тем число мигрантов, прибывших на греческие острова, в декабре впервые превысило отметку в 40 тысяч, при этом там имеются места для приема лишь 8530 беженцев, отмечается в документе. Большинство подавших прошение об убежище в Греции в 2019 году приехали из Афганистана (30 процентов), далее следуют сирийцы (14 процентов), пакистанцы (9,5 процента), иракцы (8 процентов) и турки (5 процентов).

Кроме того, в докладе отмечается, что греческая береговая охрана обвиняет власти Турции в том, что они не останавливают лодки с беженцами, покидающими турецкие порты. В соглашении с Брюсселем Анкара обязалась охранять границы страны таким образом, чтобы нелегальные мигранты не имели возможность въезжать на территорию ЕС. В обмен на это обязательство Турция получила 6 миллиардов евро для размещения 3,6 миллиона беженцев.