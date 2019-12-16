Интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое показали в программе "Москва. Кремль. Путин", продлилось около минуты. Об этом стало известно в воскресенье, 15 декабря, из публикации интервью в YouTube, на официальном канале "Россия 24".

На кадрах видно, как корреспондентка телеканала "Россия" подходит к Зеленскому в холле гостиницы и задает ему вопрос: "Как вам встреча с Путиным?". Украинский президент дал короткий комментарий: "Первая встреча отличная, поговорили. Поднимали важные вопросы. Видите, все подустали, хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало встреч такого формата, у нас есть возможность добиться результата".

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Зеленский добавил, что "все не решить за один раз", что "есть много разных взглядов" и что "главное, что мы начали общаться".

Ранее телеканал "Россия" широко анонсировал "первое большое интервью с Владимиром Зеленским" по итогам переговоров "нормандской четверки". Сам Зеленский в ответ заявил, что не давал никакого интервью, а "что-то ответил девушке в коридоре".

Саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.