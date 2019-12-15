Песков: Зеленский и Путин далеки от согласия по ряду вопросов

По словам представителя Кремля, лидеры стран используют "разную терминологию".

По ряду вопросов позиции президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского далеки друг от друга, но диалог начался.

Как сообщает российская «Парламентская газета», такое заявление в эфире российского ТВ сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал итоги недавнего "нормандского саммита".

«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что президенты России и Украины проговорили с глазу на глаз в Елисейском дворце «минут 10-15, что не так коротко».

Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года. Там состоялись первые переговоры с глазу на глаз Зеленского и Путина.

Владимир Зеленский во время общения с прессой назвал главной победой саммита в Париже обмен пленными до конца года в формате всех на всех, но признал, что этого "маловато". Стороны во время встреч также обсудили "газовый вопрос", контроль границы на Донбассе, а также договорились о следующем саммите в течение четырех месяцев.