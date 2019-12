Участники 25-й Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата (COP25) в воскресенье, 15 декабря, после 40-часового опоздания приняли итоговое заявление. Согласно этому документу, государства должны принимать больше мер для выполнения Парижского соглашения по климату, в частности поднять выше планки своих климатических целей и оказывать поддержку в этой сфере развивающимся странам.

Председатель COP25, министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт выразила надежду на то, что итоговое заявление поможет достичь договоренностей на следующей конференции, которая пройдет в 2020 году в Глазго.

#COP25 President @CarolaSchmidtZ on the draft decision on #Article6 of the #ParisAgreement: "I have the hope that we can use this material to reach agreement at #COP26" pic.twitter.com/Zs114VIwhh