Умер журналист Михаил Ненашев

На 91-м году жизни скончался журналист, публицист, бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев, сообщил почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. По его словам, Ненашев умер в больнице после двух недель пребывания в коме.

"Сегодня у меня тяжелый день... Умер мой главный редактор, Ненашев Михаил Федорович, главный редактор "Советской России", он был главой Гостелерадио в очень знаковое время, в очень сложное время нашей жизни", - сказал он на Дне памяти погибших журналистов в Домжуре в воскресенье.

"Я часто думаю о нем и его жизни, - добавил Богданов. - Он не был журналистом по образованию, но он был журналист, относился к работе журналиста, как к некой святыне, как к чему-то такому, что необходимо каждому человеку".

"Умер Михаил Федорович Ненашев, журналист, публицист, государственный деятель, педагог, профессор, доктор исторических наук - человек, в судьбе которого переплелись две эпохи. В каждой из них он достиг впечатляющих высот - и в том, что называют карьерными достижениями и профессиональной реализацией, и в том, что именуют чистотой устремлений и помыслов и сохранением человеческого достоинства", - говорится в некрологе, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".

Прощание с Ненашевым и его похороны пройдут, по предварительной информации, 17 декабря на Троекуровском кладбище. Он рассказал, что в настоящее время родственники занимаются согласованием, в ближайшее время появится точная информация.

.Михаил Ненашев родился 10 ноября 1929 года в Уральской области (ныне Челябинская), окончил Магнитогорский педагогический институт. В 1978-1986 годах возглавлял газету "Советская Россия".

В 1986-1989 годах председатель Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, в 1989-1990 - Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, в 1990-1991 руководил Государственным комитетом СССР по печати. В 1991 году был министром информации и печати СССР.

С 2006 года - завкафедрой Московского государственного университета печати (ныне - кафедра журналистики Института издательского дела и журналистики Московского политехнического университета). Награжден пятью орденами, отмечен Почетной грамотой президента РФ, заслуженный работник культуры.