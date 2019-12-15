Песков назвал Россию "островком стабильности в океане турбулентности"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в современном мире сейчас наблюдаются времена перемен, а Россия остается островком стабильности. Такое заявление Песков сделал в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". Программа выйдет в эфире в воскресенье, ее анонс телеканал показал вечером в субботу.

По словам Пескова, последние годы происходят глубокие трансформации в разных областях жизни — в дипломатии, в международном праве, в правилах поведения государств, а также в межгосударственных отношениях и с точки зрения "обесценивания каких-то международных организаций".

"Это времена перемен", — уверен пресс-секретарь. "Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности", — сказал Песков. На вопрос, стала ли Россия сильнее в 2019 году, Песков ответил утвердительно. "Я в этом не сомневаюсь", — добавил он.