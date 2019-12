Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг возвращается на родину после четырехмесячного отсутствия и посещения ряда крупных мероприятий по защите климата на двух континентах. "Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" - написала девушка в своем микроблоге Twitter в ночь на воскресенье, 15 декабря.

Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети посочувствовали Грете и воспользовались поводом, чтобы выразить критику в отношении госконцерна Deutsche Bahn.

Тунберг путешествует по железной дороге, поскольку отказалась от перелетов на самолетах по экологическим соображениям.

Активистка посетила продолжающуюся 25-ю Всемирную конференцию ООН по проблемам изменения климата (COP25) в Мадриде и выступила с жесткой критикой мероприятия. По мнению 16-летней активистки, его участники "игнорируют науку", а сама конференция провалилась. Однако девушка не намерена прекращать активную деятельность в сфере защиты климата. "Что бы ни случилось, мы не сдадимся. Мы только начали", - подчеркнула Тунберг, ставшая инициатором и лицом глобального молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Foture).

It seems like #cop25 in Madrid is falling apart right now. The science is clear, but the science is being ignored.

Whatever happens we will never give up. We have only just begun. https://t.co/wEFIDLU382