Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг возвращается на родину после четырехмесячного отсутствия и посещения ряда крупных мероприятий по защите климата на двух континентах. "Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" - написала девушка в своем микроблоге Twitter в ночь на воскресенье, 15 декабря.
Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 декабря 2019 г.
Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети посочувствовали Грете и воспользовались поводом, чтобы выразить критику в отношении госконцерна Deutsche Bahn.
Тунберг путешествует по железной дороге, поскольку отказалась от перелетов на самолетах по экологическим соображениям.
Активистка посетила продолжающуюся 25-ю Всемирную конференцию ООН по проблемам изменения климата (COP25) в Мадриде и выступила с жесткой критикой мероприятия. По мнению 16-летней активистки, его участники "игнорируют науку", а сама конференция провалилась. Однако девушка не намерена прекращать активную деятельность в сфере защиты климата. "Что бы ни случилось, мы не сдадимся. Мы только начали", - подчеркнула Тунберг, ставшая инициатором и лицом глобального молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Foture).
It seems like #cop25 in Madrid is falling apart right now. The science is clear, but the science is being ignored.— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 декабря 2019 г.
Whatever happens we will never give up. We have only just begun. https://t.co/wEFIDLU382
Между тем участники COP25 все еще не пришли к единой позиции по итоговым документам мероприятия. Заключительное пленарное заседание изначально должно было завершиться еще 13 декабря, однако его продлили сначала до 14 декабря, а затем - до утра следующего дня.
В августе активистка пересекла Атлантический океан на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН по климату. Затем Грета Тунберг путешествовала по Северной Америке, принимая участие в протестах в защиту климата в разных штатах. После этого она планировала направиться в Чили на международную конференцию, однако из-за вспыхнувших в южноамериканской республике протестов мероприятие было перенесено в Испанию, поэтому шведской школьнице пришлось вновь пересечь Атлантику.