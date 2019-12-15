Власти Боливии намерены выдать ордер на арест Эво Моралеса

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес.

"Он (Моралес) знает, что в случае возвращения (в Боливию) должен будет ответить перед страной, что у него есть неоплаченные счета перед правосудием. Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан, потому что мы уже подали соответствующие ходатайства", - сказала Аньес с беседе с журналистами.

При этом она добавила, что Моралес может вернуться в Боливию, когда захочет, поскольку он сам принял решение покинуть страну.

В четверг аргентинский МИД сообщил, что Моралес прибыл Аргентину. Ранее стало известно, что он подал прошение о получении статуса беженца в этой стране.

Накануне аргентинское издание Expreso de Salta сообщило, что Моралес будет жить в аргентинском городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, который находится недалеко от границы с Боливией.

По информации издания, оттуда он намерен руководить президентской кампанией своей партии "Движение к социализму" на выборах 2020 года.

Эво Моралес ушел в отставку 10 ноября на фоне продолжавшихся в Боливии несколько недель акций протеста по поводу спорных результатов президентских выборов. Моралес назвал события "гражданским государственным переворотом", но заявил, что уходит ради стабильности в стране.

Сразу после отставки Моралес отправился в Мексику. 7 декабря стало известно, что экс-президент отправился на Кубу на медицинское обследование.

В конце ноября Жанин Аньес подписала законопроект об отмене результатов президентских выборов 20 октября и о проведении нового всеобщего голосования. Ранее его единогласно одобрили обе палаты боливийского парламента.

Законопроект фактически лишает Моралеса возможности участвовать в предстоящих выборах.

В интервью Би-би-си Моралес утверждал, что против него зрел заговор в посольстве США, и обвинил американские власти в участии в госперевороте.