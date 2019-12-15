Во Франции десятки тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

От последствий штормового ветра во Франции погибли не менее двух человек. Отрезан доступ на несколько горнолыжных станций. Около 2000 человек работают над восстановлением электроснабжения.

Около 40 000 французских домохозяйств остались без электроэнергии из-за штормовых ветров. Затронуты регионы Новая Аквитания, Нормандия и Окситания, заявили представители компании-поставщика Enedis в субботу, 14 декабря. В 11 департаментах сохраняется повышенный - оранжевый - уровень опасности.

#Tempête de vent 💨 Nos 2 000 techniciens restent mobilisés pour venir en aide aux 25 000 foyers encore privés d’électricité principalement en Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Normandie suite aux vents violents. #ServicePublic pic.twitter.com/zKFOS7IPKt — Enedis (@enedis) 14 декабря 2019 г.

Около 2000 специалистов работают над устранением проблемы. К вечеру электроснабжение удалось восстановить в 15 000 пострадавших домохозяйств.

Сотни людей эвакуированы

По данным местных СМИ, не менее двух человек в Новой Аквитании погибли от последствий непогоды. Еще пятеро пострадали от деревьев, упавших на автомобили. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды еще 13 декабря в качестве меры предосторожности.

Кроме того, оползни и наводнения временно отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах Гуретт и Артуст в департаменте Атлантические Пиренеи. В некоторых районах вода поднимается на 30 см в час, отмечают метеорологи.