Китай отменил запланированные штрафные пошлины против США

Ранее об отказе от дополнительных штрафных пошлин на товары из КНР объявили США. Это произошло после того, как обе страны частично урегулировали торговые споры.

Китай отменил запланированные дополнительные штрафные пошлины на товары из США. Правительство КНР отказывается от введения пошлин в размере 10 и 5 процентов на некоторые товары американского импорта, сообщило министерство финансов в Пекине в воскресенье, 15 декабря. Дополнительные штрафные пошлины на автомобили и комплектующие из США должны были вступить в силу именно в этот день.

Ранее США и Китай достигли первой частичной договоренности в урегулирования торгового конфликта, длящегося уже полтора года. КНР согласилась закупать у США дополнительные объемы сельскохозяйственных продуктов, а США обещали снизить некоторые штрафные пошлины против Пекина и отменить дополнительные меры, запланированные на 15 декабря.

После первого частичного успеха в урегулировании торгового спора США и Китай объявили о намерении как можно скорее начать вторую фазу переговоров.