Белый дом ограничил доступ чиновников к телефонным переговорам Трампа

На телефонных разговорах президента США с лидерами других стран теперь может присутствовать только узкий круг лиц, сообщает CNN. Это решение призвано остановить утечку информации и разногласия.

Администрация президента США Дональда Трампа сократила число чиновников, которые могут слушать телефонные разговоры президента с лидерами других стран. Об этом сообщи вечером в пятницу, 13 декабря, телеканал CNN со ссылкой на ряд источников в Белом доме. Теперь вместе с Трампом во время его телефонных переговоров могут находиться лишь те его высокопоставленные помощники, которых назначил сам президент.

В их число входят, в частности, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, а также и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни и его заместитель Роб Блэр, говорится в публикации. Это решение принято, чтобы пресекать утечку информации и устранить разногласия внутри Белого дома, пояснили собеседники CNN.

Транскрипции телефонных переговоров Трампа теперь тоже будут доступны еще меньшему числу сотрудников администрации. Ограничение доступа к переговорам Трампа позволит создать узкий круг тех, кто лояльно относится ко всем решениям, влияющим на внешнюю политику США, считают опрошенные CNN эксперты.

Скандал из-за переговоров Трампа с Зеленским

Один из чиновников Белого дома назвал новое ограничение "правилом Виндмана" - по имени сотрудника Совета по национальной безопасности и эксперта по Украине и РФ Александра Виндмана. Тот присутствовал при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, из-за которого разгорелся скандал, грозящий обернуться импичментом президента США. Дональда Трампа подозревают в попытке вынудить Зеленского начать расследование против вероятного соперника Трампа на президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.