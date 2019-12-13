Как убивали Павла Шеремета. Версия полиции

К убийству журналиста Павла Шеремета причастны пятеро лиц, в том числе имевших отношение к боевым действиям в Донбассе, заявили на брифинге в четверг представители украинской полиции.

Они представили первые практические результаты расследования спустя считанные часы после обысков у музыканта и военнослужащего-добровольца, автора неофициального гимна Сил специальных операций Андрея Антоненко и детского врача и волонтера Юлии Кузьменко. Оба они задержаны.

В пятницу начинаются судебные заседания по определению меры пресечения задержанным.

Правоохранители представили общественности интерактивную презентацию и записи прослушанных телефонных разговоров, которые, по их мнению, свидетельствуют о виновности названной ими пятерки.

Суд об избрании трем из названных лиц меры пресечения состоится в пятницу, еще двое пребывают в СИЗО по подозрению в совершении другого преступления.

Автомобиль, за рулем которого сидел журналист Павел Шеремет, был взорван в центре Киева в июле 2016 года. Расследование этого преступления держал на личном контроле предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

О важности поиска виновных неоднократно заявлял и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, который принял участие в брифинге правоохранителей в четверг.

Вечером 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что доказательств вины подозреваемых достаточно. "Мы считаем, что наши аргументы очень серьезны. Убеждены, что мы не ошиблись", — сказал министр.

Аваков также заявил, что у следствия есть информация о том, кто может быть инициатором этого преступления. Хотя и признал, что некоторые невыясненные моменты еще остаются.

"У нас нет ответов по механизму взаимодействия. У нас в некоторых случаях, еще есть вопрос о роли некоторых людей. И в том числе мы видим людей, которые инициировали это преступление", — сказал министр.

Действующие лица



Андрей "Riffmaster" Антоненко — киевский музыкант, участник боевых действий в Донбассе, сержант Сил спецопераций. Задержан в четверг.

Владислав "Буча" Грищенко, 41 год — участник боевых действий в Донбассе. Имеет навыки минно-взрывного дела. Шесть раз судим за мошенничество, вымогательство и грабежи. С сентября этого года пребывает в СИЗО по подозрению в покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковской области.

Инна "Пума" Грищенко, 40 лет — супруга Владислава Грищенко. Участница боевых действий в Донбассе. Позже, по сообщениям СМИ, соосновательница пиццерии Veterano Pizza. С ноября этого года пребывает в СИЗО по подозрению в причастности к тому же делу, что и ее муж.

Яна Дугарь, 26 лет — участница боевых действий в Донбассе, медсестра. Задержана в четверг.

Юлия "Лиса" Кузьменко — детский хирург, заведующая отделением в "Охматдете". Активный волонтер. Задержана в четверг.

Иван "Пистолет" Вакуленко — участник боевых действий в Донбассе. В середине октября был вызван на допрос по делу Шеремета. На следующий день после получения повестки покончил с собой.

Как убивали



По версии следствия, за несколько дней до убийства Дугарь как минимум дважды проводила разведку на месте преступления. Изучая записи видеокамер, следователи обратили внимание на девушку, которая дважды появляется вблизи места взрыва и фотографирует эти самые камеры.

Правоохранители утверждают, что ночью накануне взрыва Юлия Кузьменко подложила взрывное устройство под днище красной "Субару", принадлежавшей Алене Притуле, гражданской жене Шеремета. При этом сопровождал Юлию Андрей Антоненко. Судя по всему, после этого они пошли в квартиру Антоненко, расположенную неподалеку.

Из слов полицейских можно сделать вывод, что накануне дня убийства в Киев могли приехать и супруги Грищенко: в качестве алиби они утверждают, что в это время были в Днепропетровской области, однако следователи обращают внимание на то, что их телефоны на протяжении суток не используются, а лежат на одном месте.

На этом этапе правоохранители не рассказали о том, кто сконструировал самодельное взрывное устройство и кто и откуда привел его в действие.

Как вышли на подозреваемых



Полицейские отрапортовали о колоссальном объеме работы: за три с половиной года со дня убийства Шеремета они допросили более 3,7 тыс. человек, отработали 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов, изучили записи 221 камер, просмотрев по пять месяцев записей некоторых из них.

Кроме того, следователи изучили все взрывы, которые произошли на Украине до и после убийства Шеремета. Отработав 35 подобных преступлений, правоохранители обратили особое внимание на два из них.

Осенью 2015 года в Херсонской области, недалеко от границы с Крымом, были подорваны две опоры линии электропередач. Изучив фотографии с места происшествия, полицейские зафиксировали на них человека, носившего одежду с характерными принтами — похоже одевался мужчина, принимавший участие в закладке взрывного устройства под автомобиль Шеремета.

В этом человеке опознали Андрея Антоненко. Отрабатывая его связи, следователи вышли на некоего "Электрика" (в деле Шеремета пока не фигурирует) и его сожительницу Юлию Кузьменко.

Полицейские тщательнее присмотрелись к неудавшемуся покушению на бизнесмена Ч. в Ивано-Франковской области летом 2018 года. Тогда неизвестные прикрепили под его "Рейнджровер" взрывное устройство, однако оно отвалилось от днища, потенциальная жертва неудавшегося покушения заметила подозрительный предмет и сдала его в полицию.

Правоохранители утверждают, что изъятое в Ивано-Франковской области устройство и способ его крепления к днищу автомобиля были почти идентичны тем, что использовались при убийстве Шеремета.

По подозрению в покушении на убийство полицейские задержали супругов Грищенко: их следы выявила на взрывном устройстве ДНК-экспертиза.

На суды по избранию им меры пресечения ходили многочисленные знакомые супругов, в том числе и Юлия Кузьменко. В ходе отработки этой публики следователи обратили внимание на Яну Дугарь: физиологически она показалась им похожей на "разведчицу", фотографировавшую камеры слежения неподалеку от места убийства Шеремета.

Прослушка телефонов членов этой группы усилила подозрения полицейских.

После того, как знакомого Грищенко Вакуленко (по версии следствия, он привозил супругов из Киева в Ивано-Франковскую область) вызвали на допрос по делу Шеремета, Владислав и Инна обсуждают этот вопрос между собой.

"Они не воспринимают тему убийства Шеремета как постороннюю и чужую для себя", — утверждают полицейские.

После того, как Вакуленко застрелился, Инна Грищенко сказала по телефону своему мужу, уже находившемуся в СИЗО, что Вакуленко совершил самоубийство, потому что "не вывез Шеремета" (не перенес его смерть).

"Тебе это (смерть Вакуленко) на плюс, — добавляет Инна мужу. — Теперь будем вертеть, как хотеть".

Яна Дугарь в разговоре с неназванной подругой после обыска, проведенного по месту ее прописки, с видимым облегчение сообщает: если бы полицейские пришли по месту ее фактически проживания, то нашли бы там девять мобильных телефонов, три книги по саперному делу и полный набор сапера.

В конце концов, установив круг лиц, возможно, причастных к убийству Шеремета, полицейские провели несколько экспертиз видеозаписей с места преступления. К одной из них привлекли британского эксперта Ивона Бирча. Экспертизы показали, что мужчина и женщина, закладывавшие взрывчатку под автомобиль Шеремета, — это Антоненко и Кузьменко.

Дополнительную уверенность следователям придавал и тот факт, что мужчина на ночных видеозаписях прихрамывал, прямо как Антоненко, который за несколько месяцев до того перенес операцию на ноге.

Кроме того, мобильные телефоны Антоненко и Кузьменко ночью и утром накануне убийства или выключены, или не используются, что совершенно не характерно для этих людей, добавляют в полиции.

Правоохранители утверждают, что предъявили всего лишь около десяти процентов имеющихся у них материалов, и что их позиции достаточно сильны. Вероятно, какие-то новые материалы будут обнародованы уже в скором времени в суде по избранию меры пресечения для задержанной в четверг троицы.

Мотивы убийства



Вопрос о мотивах убийства киевские комментаторы в четверг называли слабым местом всей представленной правоохранителями конструкции.

Полицейские утверждают, что первоначально работали с четырьмя версиями убийства Шеремета: ошибка в выборе жертвы (исходя из того, что автомобиль принадлежал Алене Притуле), межличностные конфликты, профессиональная деятельность Шеремета на Украине, в России и в Беларуси, а также дестабилизация общественно-политической обстановки в стране.

В дальнейшем, говорят в полиции, первые три версии не нашли своего подтверждения.

Однако ни с какой целью предполагаемые убийцы собирались дестабилизировать ситуацию в стране, ни что делать с тем, что предполагаемой дестабилизации после убийства Шеремета так и не произошло, пока не ясно, и следствие об этом не говорит.

Пока что правоохранители обращают внимание публики на радикальные взгляды задержанных.

Они продемонстрировали записи телефонных переговоров Юлии Кузьменко, состоявшихся, очевидно, уже в 2019 году и к делу Шеремета отношения не имеющих: с неназванной собеседницей она обсуждает, что всколыхнуть общество (опять же, неизвестно зачем) могло бы преступление против "женщины-матери".

Более того, они приходят к выводу, что неплохой сакральной жертвой могла бы стать их общая знакомая, известная волонтер Маруся Зверобой.

В другом разговоре неназванный собеседник Кузьменко предполагает, что "привести Киев в норму" могли бы выпущенные по столице Украины 4-5 кассет из реактивной системы залпового огня "Град".

"Киев такой с**кливый, что ему полкассеты хватит", — отвечает ему Кузьменко.

Однако следствие не говорит о том, какое отношение переговоры 2019 года имеют к делу Шеремета и какой все же могла быть стратегическая конечная цель группы.

Впрочем, генпрокурор Руслан Рябошапка признает: в четверг правоохранители рассказали только о первых шагах в раскрытии этого преступления.

"Удалось установить только тех лиц, которые планировали и совершили это убийство. Страна должна услышать еще ответ на вопрос, кто был инициатором или организатором этого ужасного преступления", — заявил он.

"Есть еще один вопрос: кто заказчик. Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз. Я уверен, что это будет третья и последняя встреча по поводу убийства Павла Шеремета. Мне кажется, больше не надо. Не хочется, что бы это было сериалом", — добавил к сказанному президент Владимир Зеленский, также принимавший участие в брифинге правоохранителей.

А министр внутренних дел Арсен Аваков фактически признал, что следствие рассматривает, в числе прочего, и версию о российском следе в убийстве Шеремета.

"У версии есть несколько подверсий. В частности, Шеремет писал книгу с Немцовым, издавал материалы, обличавшие нынешний режим в соседнем государстве, поэтому это тоже является версией, и это тоже рассматривается", — сказал он.

Сомнение и критика



Друзья и знакомые подозреваемых в убийстве Шеремета, да и не только они, скептически отзываются по поводу аргументов следствия.

Общественный деятель Дмитрий Корчинский обнародовал в "Фейсбуке" справку, из которой следует, что весь июль 2016 года Яна Дугарь провела в районе боевых действий в Донбассе, а, значит, никак не могла быть "разведчицей", изучавшей расположение видеокамер в районе убийства Шеремета. Впрочем, ее достоверность пока официально не подтверждена.

Скептики обращают внимание на неочевидность мотива предполагаемых убийц и активно обсуждают пассаж с первой страницы текста подозрения Антоненко, в котором записано, что тот "увлекся ультранационалистическими идеями, культивировал величие арийской расы, разграничение общества по национальному признаку и стремился сделать свои взгляды объектом внимания общественности".

"Опытные оперативники из силовых структур обращают внимание: очень странное обстоятельство — как задерживали предполагаемых подозреваемых в заказном убийстве. Лайтово. Они даже в "Фейсбук" смогли написать в процессе. Ты же знаешь, как задерживают настоящих убийц — не давая пискнуть", — написала в "Фейсбуке" журналистка Ольга Худецкая.

В защиту задержанных выступило несколько депутатов украинского парламента.

"Доказательства, представленные по Яне (Дугарь) абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", — написала депутат Верховной Рады, бывшая волонтер Яна Зинкевич.

"Если хотели показать именно неопровержимые доказательства — неопровержимых не было. Есть определенные факты, к которым куча вопросов. И ставить их должны профессиональные адвокаты", — написал другой парламентарий Владимир Арьев.

"Зачем всем пяти лицам, которых назвали подозреваемыми, дестабилизация на Украине? Они принадлежали к какой-то группировке? У них была какая-то идейная цель?" — написала юрист-криминолог Алла Маляр.

"Внешнее сходство задержанных и убийц — так себе доказательство. По этому делу уже задерживали "внешне похожих исполнителей". Которые как раз в этот день "не пользовались телефонами". Поэтому, может ли все сказанное сегодня Аваковым и компанией быть правдой? Может. Может ли все сказанное Аваковым и компанией быть неправдой? Может… Поэтому вопросов у меня лично сегодня только стало больше. И откуда тут радость у господина Зеленского, просто не знаю", — пишет бывший журналист-расследователь, позднее начавший политическую карьеру, Дмитрий Гнап.

А "Украинская правда" — издание, в котором до смерти работал Павел Шеремет, — обнародовало сразу несколько вопросов к правоохранителям в связи с озвученной ими версией убийства журналиста.

"Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается и что об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно", — говорится в заявлении, размещенном в "Фейсбуке" главным редактором издания Севгиль Мусаевой.