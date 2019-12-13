В Германии при взрыве в жилом доме погиб один и ранены 25 человек

Deutsche Welle

Взрыв прогремел в утренние часы в одном из пятиэтажных зданий в городе Бланкенбург в федеральной земле Саксония-Анхальт. Обстоятельства случившегося выясняются.

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