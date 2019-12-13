Зеленский заявил, что не давал интервью телеканалу "Россия 1"

Государственный телеканал "Россия 1" анонсировал "первое большое" телеинтервью с Владимиром Зеленским. Сам президент Украины отрицает, что давал интервью российскому телевидению.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщение государственного телеканала "Россия 1", анонсировавшего показ 15 декабря "первого полноценного интервью" с ним. Зеленский утверждает, что не беседовал настолько обстоятельно с российскими СМИ.

"Я не давал интервью телеканалу "Россия", - заявил он в эфире украинского телеканала "1+1" в четверг, 12 декабря. - У нас был пресс-подход на улице возле гостиницы, в Париже, после "нормандской встречи", ночью. Была журналистка, девушка, она спросила меня о чем-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Вот такое интервью". По словам Владимира Зеленского, там было много журналистов из разных стран.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель тоже заявила, что не организовывала ни одного интервью для российских СМИ, и ей ничего не известно об анонсированном каналом "Россия 1" телевизионном продукте.

Телеканал пообещал показать интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" и сообщил, что с Владимиром Зеленским беседовал корреспондент Павел Зарубин.

9 декабря в Париже прошли переговоры в "нормандском формате", в рамках которого президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые пообщались друг с другом. Они договорились об обмене пленными и о разведении войск. При этом Москва и Киев не пришли к единой позиции о возвращении Украине контроля над участком границы с Россией в Донбассе. Путин на следующий же день после переговоров исключил этот сценарий.