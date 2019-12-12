Что известно о пожаре на "Адмирале Кузнецове" и что еще ему пришлось пережить

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар. Причиной возгорания, по предварительным данным, мог стать человеческий фактор. В истории единственного российского авианосца это далеко не первое ЧП.

Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пожар начался при выполнении регламентных согласованных сварочных работ.

"Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", — пояснил он.

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" уточнили, что пожар начался в трюме первого энергоотсека корабля.

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Источник агентства Интерфакс сообщает, что в результате возгорания пострадали десять человек. ТАСС сообщает, что двое военных — в тяжелом состоянии. По словам Рахманова, пострадавших среди гражданских специалистов в результате пожара нет.

По данным Интерфакса, пожарные планируют залить водой отсек авианосца, в котором произошло возгорание.

Источники информагентств утверждают, что площадь пожара возросла до 600 квадратных метров. К месту ремонта авианосца выехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

За почти 30 лет эксплуатации корабля с ним случилось как минимум четыре громких инцидента.

1. Затонувший док

В октябре 2018 года плавучий док ПД-50 в Мурманске, где ремонтировался "Адмирал Кузнецов", затонул из-за сбоя. В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

Инцидент произошел во время запланированного выхода "Адмирала Кузнецова" из дока ПД-50 для перехода на 35-й судоремонтный завод.

В Объединенной судостроительной корпорации тогда заявляли, что во время аварии "имели место отказ аварийных генераторов и падение напряжения". Источник Би-би-си, имеющий отношение к ОСК, рассказал, что на плавучем доке автономные системы могли быть отключены из экономии.

2. Крушение двух истребителей

В 2016-2017 годах "Адмирал Кузнецов" совершил поход в Средиземное море: тогда впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К в Сирии.

В ноябре 2016 года в нескольких километрах от корабля разбился российский палубный истребитель МиГ-29К.

В минобороны сообщали, что авария произошла в результате технической неисправности во время захода на посадку, когда российский истребитель выполнял тренировочный полет. При этом в интернете циркулировали слухи о том, что самолет разбился в результате целой цепочки отказов и ошибок, в начале которой стоял обрыв одного или двух тросов аэрофинишера.

Через месяц после этого другой российский истребитель — Су-33 — потерпел крушение в Средиземном море во время посадки на авианосец. Причиной крушения стал обрыв троса — самолет выкатился за пределы палубы, летчик успел катапультироваться.

3. Черный дым

В начале похода в Средиземное море с "Адмиралом Кузнецовым" произшел еще один случай. В сети появились видеозаписи, на которых видно, что над кораблем поднимается столб густого черного дыма.

Британская газета Telegraph писала со ссылкой на военно-морских экспертов, что дым якобы говорит о технической неисправности крейсера. Как утверждало издание, на корабле не работали туалеты и наблюдались многочисленные поломки.

Однако командир авианосца, капитан первого ранга Сергей Артамонов, рассказал изданию "Аргументы и факты", что дым на является признаком каких-то неисправностей и это присуще всем неатомным кораблям.

"На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всем нашем флоте!" — говорил он.

4. Мусор у берегов Шотландии

В декабре 2011 года "Адмирал Кузнецов" был вынужден искать укрытия от шторма у берегов Шотландии вместе с несколькими другими российскими кораблями.

Представитель комитета по обороне Шотландской национальной партии Ангус Робертсон тогда жаловался, что экипаж наблюдавшего за российскими кораблями эсминца Британских королевских ВМС "Йорк" сообщил о факте нелегального выброса в море мусора с авианосца.

"Учитывая сложные погодные условия, мы с радостью готовы позволить российским кораблям укрыться у шотландского побережья, но избавляться от мусора, просто выбрасывая его за борт — это более чем дурной тон", — возмущался Робертсон.

Как судно чуть не сдали на металлолом

Строительство тяжелого авианесущего крейсера началось в 1982 году, через пять лет он был спущен на воду. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов (28 самолетов и 24 вертолета), в составе его вооружения — крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан".

На сегодняшний день "Адмирал Кузнецов" является единственным авианосцем в составе Военно-морского флота России.

В 2016 году глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев рассказал, что в начале 2000-х годов "Адмирал Кузнецов" мог быть продан за границу как металлолом.

"Некоторые военно-морские деятели с большими звездами на погонах хотели продать корабль на металлолом, возможно, в Китай — по схеме продажи авианосца "Варяг", который вместо того, чтобы, как заявлялось, стать парком развлечений, после ремонта вошел в боевой состав китайского флота", — говорил Ненашев РИА Новости.

По его словам, инициаторы этой идеи представили в правительство документ, в котором утверждалось, что на ремонт и модернизацию "Кузнецова" не хватает средств, а вырученные от продажи авианосца деньги можно использовать на строительство нескольких эскадренных миноносцев.