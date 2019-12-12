Власти ФРГ критикуют планы США ввести санкции за "Северный поток - 2"

Минэкономики ФРГ не одобряет санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", включенные в оборонный бюджет США. Документ ожидает рассмотрение Сенатом.

Министерство экономики и энергетики Германии сожалеет о намерении США ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом сообщила представительница главы ведомства Петера Альтмайера (Peter Altmaier) в четверг, 12 декабря. "Наша позиция по отношению к санкциям с экстратерриториальным действием однозначна: мы не признаем их", - приводит ее слова агентство dpa.

Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие оборонного бюджета, предусматривающего введение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" ради обеспечения "европейской энергетической безопасности". В законопроекте строящийся "Северный поток - 2" назван "инструментом принуждения и политического давления", который ослабит связи США с Германией и Европой в целом.

Законопроект налагает на пятилетний срок санкции на суда, занимающиеся прокладкой труб для газопроводов, и на иностранных граждан, которые имеют отношения к работе этих судов. Теперь документ должен рассмотреть Сенат. Ожидается, что это произойдет до 20 декабря, после чего законопроект будет направлен президенту Дональду Трампу. Он уже сообщил, что собирается поставить под ним подпись. В то же время президент США сможет остановить действие санкций, если докажет Конгрессу, что удалось "минимизировать" использование Россией газопроводов в политических целях.