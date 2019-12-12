Французы уже неделю бастуют против пенсионной реформы

В среду премьер-министр Франции Эдуард Филипп выступил в защиту пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране. По его словам, пенсионная система должна быть для всех одинаковой для всех.

Универсальная система пенсионных баллов, к которой планирует перейти правительство страны, вызвала недовольство у французских профсоюзов. Они говорят, что эта схема заставит людей работать дольше, чтобы избежать сокращения пенсионных выплат.

Нынешняя пенсионная система Франции довольно сложна: она состоит из 42 различных схем, которые действуют в разных отраслях и секторах экономики. В них предусмотрены разные сроки выхода на пенсию, размеры выплат и другие льготы.

Новая единая схема, по замыслу правительства, должна прийти им на смену.

По словам Филиппа, реформа затронет тех, кто начнет трудовую деятельность в 2022 году или позднее, и никак не повлияет на тех, кто родился до 1975 года.

"Пришло время построить универсальную пенсионную систему. Мы предлагаем новый межпоколенческий пакт", - сказал Филипп на пресс-конференции в Париже в среду, 11 декабря.

Универсальная пенсионная система предлагает начислять работникам баллы за каждый отработанный день. Пенсия работника будет высчитываться исходя из количества набранных баллов. Противники реформы говорят, что она представляет угрозу французским ценностям.

Французы бастуют против новой реформы уже седьмой день. Это крупнейшая акция протеста с 1995 года - в ней участвуют сотни тысяч людей.

Страна поддерживает бастующих, несмотря на то, что из-за протестов общественный транспорт и службы неотложной помощи работают с перебоями, а многие школы и больницы закрыты.

Некоторые демонстрации переросли в беспорядки. На прошлой неделе произошли стычки между протестующими и полицией в Лилле и Бордо, полицейские применили слезоточивый газ.

Что сказал премьер?

"У нас нет никакого тайного плана", - заявил Филипп, отметив, что правительство всего лишь хочет достичь социальной справедливости.

"Мы не пытаемся сэкономить, - подчеркнул он. - Мы не хотим оставлять никого в стороне. Наоборот, мы планируем защищать покупательскую способность работников и пенсионеров - и сегодня, и завтра".

Реформа, по словам премьера, гарантирует минимальную месячную пенсию в размере 1000 евро тем, кто работал до 62 лет, и особенно защищает женщин.

Также Филипп заявил, что многие госслужащие (военные, пожарные, полицейские, тюремные работники) по-прежнему будут иметь право на досрочный выход на пенсию. При этом новая универсальная схема будет способствовать тому, чтобы люди работали дольше.

Что не устраивает французов?

Профсоюзы, в которых состоят миллионы работников как частного, так и государственного сектора, предупреждают, что реформа лишит многих французов наиболее щедрых пенсий. Им придется работать дольше или получать сокращенную пенсию после выхода в отставку.

За последнее десятилетие Франция подняла пенсионный возраст с 60 до 62 лет. Он остается одним из самых низких в Европе. Для сравнения: в Великобритании государственную пенсию можно получать только по достижении 66 лет, и эту планку собираются поднять до 67.

По предлагаемым правилам выходить на пенсию в 62 года французам будет невыгодно. Для получения полной пенсии французам придется работать до 64 лет.

При этом сейчас во Франции многие категории работников имеют право уйти на пенсию досрочно, иногда до 55 лет. Среди них - бастующие железнодорожники и работники метро, которые защищают свои привилегии.

Согласно исследованию, проведенному по заказу правительства Франции, при существующих правилах пенсионная система страны к 2025 году будет иметь дыру размером 17,2 млрд евро.

Администрация президента Макрона надеется избежать повторения сценария 1995 года. Тогда страна тоже протестовала против пенсионной реформы.

В результате забастовок была на три недели парализована транспортная система страны. Население в целом поддержало протестующих, и правительству пришлось отказаться от реформы.