Российское телевидение прекратило показ украинского сериала "Слуга народа"

Показав только три первые серии, российский телеканал ТНТ приостановил показ украинского сериала "Слуга народа". Из первой серии была вырезана шутка про Путина и часы Hublot.

Российский телеканал ТНТ внес изменения в программу, исключив из нее украинский сериал "Слуга народа" после показа трех серий. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает газета "Ведомости". Вместо "Слуги народа" будут показаны сериалы "Интерны", "Полярный" и "СашаТаня".

В "Слуге народа", первый сезон которого вышел в 2015 году, главную роль играл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По сюжету скромный учитель истории Василий Петрович Голобородько становится президентом страны.

Телеканал ТНТ показал три первых серии "Слуги народа" 11 декабря. Причем из трансляции на центральные районы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина - о том, что он носит часы швейцарской марки Hublot, которые в сериале произносились как "хубло".

Представитель ТНТ заявил в интервью "Ведомостям", что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа", а анонс о показе полного сериала являлся "маркетинговым ходом". В России "Слугу народа" можно легально посмотреть в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск", которым владеет "Яндекс".