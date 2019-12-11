На транзитный счет Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального снова были переведены деньги из США. На этот раз речь идет о ста долларах, которые были перечислены из Флориды спустя один день после того, как ФБК подал документы в Минюст с просьбой провести внеплановую проверку с целью добиться исключения организации из списка "иностранных агентов". Об этом сообщает в среду, 11 декабря, онлайн-издание "МБХ медиа".

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Как рассказал изданию руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимальди, платеж поступил от компании Ace Trans Inc., однако не был принят, поскольку был отправлен на рублевый счет. "Рублевый счет - это единственный счет ФБК, у нас нет счетов в другой валюте. Данный платеж нам просто не зачислен. Банк предложил нам открыть долларовый счет или не предпринимать никаких действий, и тогда деньги вернут отправителю", - цитирует "МБХ медиа" Гимальди.

В ФБК "абсолютно уверены" в отсутствии иностранного финансирования

Минюст РФ включил ФБК в реестр "иноагентов" 9 октября. Причиной стали два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тысяч рублей, заявили в министерстве. В свою очередь основатель фонда Алексей Навальный в интервью DW подчеркнул, что в ФБК "абсолютно уверены" в отсутствии иностранного финансирования, потому что очень много "времени и сил потратили, чтобы никогда не получать ни одной копейки из-за границы".