"Мы не нарочно": глава Первого канала признал ошибкой сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малайзийский Boeing

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал ошибкой сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил малайзийский Boeing над Донбассом в 2014 году. Об этом Эрнст рассказал изданию The New Yorker.

"Когда я спросил Эрнста, почему его канал озвучил нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: "Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно", - написал автор материала Джошуа Яффа. Кроме того, Эрнст добавил, что считает непрофессиональным вывод международной следственной группы о причастности России к катастрофе.

Комментируя слова Эрнста, автор программы "Однако" Михаил Леонтьев, напротив, заявил изданию "Подъём", что сюжет изначально задумывался как интеллектуальная провокация. "Никаких утверждений, что то, что мы говорим - правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка? В сюжете нигде не сказано, что мы считаем это доказательством", - заявил телеведущий, добавив, что не считает сюжет ошибкой, "и то, что сейчас происходит, доказало, что я был прав".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что ошибка в телесюжете "вовсе не подрывает" доверия к государственному каналу, передает ТАСС. По его словам, вокруг столь резонансных тем "важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы". "Какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть", - сказал Песков.

В ноябре 2014 года на Первом канале вышел сюжет программы Михаила Леонтьева "Однако". В нем утверждалось, что Российский союз инженеров опубликовал доклад о возможных причинах крушения Boeing 777. Заинтересовавшийся докладом некий авиационный эксперт с 20-летним опытом Джордж Билт якобы написал письмо вице-президенту Российского союза инженеров Ивану Андриевскому, приложив к нему фото, на котором "отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя точно в кабину пилотов".

В самом письме Билта говорится, что пассажирский авиалайнер был сбит военным самолетом. "Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой "воздух-воздух", затем правый двигатель и правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения", - якобы написал эксперт. Блогеры довольно быстро обнаружили в сюжете большое количество несоответствий, а в самом снимке выявили фейк, изготовленный с помощью фоторедактора.

Сам Леонтьев также усомнился в существовании эксперта, однако блогер Илья Варламов выяснил, что человек по имени Джордж Билт существует, но не является профессиональным экспертом в расследовании катастроф. Билту, по его словам, понравился ранее опубликованный доклад "мистера Андриевского" по поводу катастрофы, и он решил поделиться с ним найденным в сети фото, не ожидая, что оно будет обнародовано. Билт принес извинения "всем людям, которых мог косвенно и ненамеренно ввести в заблуждение или разочаровать всей этой неожиданной историей".