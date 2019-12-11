В Екатеринбурге раздаются взрывы в горящем здании Уральского завода лакокрасочных изделий

В Екатеринбурге загорелось здание Уральского завода лакокрасочных изделий, слышны взрывы. Огонь распространился на кровлю склада, площадь пожара составила 800 кв. метров. На место ЧП съезжаются пожарные машины, скорая и реанимация, однако о пострадавших не сообщается.

Как отмечает портал 66.ru, столб черного дыма видно из всех районов города. По неподтвержденным данным, рядом с источником пожара находится станция с газовыми баллонами. На фото и видео с места ЧП видно, как из здания склада лакокрасочных изделий валит черный дым.

В пресс-службе МЧС сообщили, что к месту пожара направили дополнительные силы и средства. Сейчас там работают 83 единицы специальной техники и 26 человек личного состава. Площадь пожара составляет 800 м.кв. Есть угроза обрушения кровли ангара.

"Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Информации о пострадавших не поступало", - подчеркнули в МЧС, уточнив, что причиной пожара стала разлившаяся краска.

"Были слышны хлопки. Уже целый ряд СМИ назвали их взрывами. Пожарные просят отойти очевидцев и журналистов на безопасное расстояние. Ходят разговоры про токсичные выбросы.Чёрный дым от пожара видно из разных точек города", - сообщается в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

"Прогремел еще один взрыв. В общей сложности - восемь взрывов, осколки летят в разные стороны метров на двести", - рассказал очевидец порталу "Екатеринбург онлайн". Сообщается, что рабочих выгоняют с завода прямо в спецодежде. Они просят пустить их забрать личную одежду в соседнее здание, которое не горит, но не пускают даже туда. По словам сотрудника МЧС, сначала пожар пытались потушить сами работники и только потом вызвали пожарных.

"Мой товарищ ехал мимо, говорит, услышал сильный взрыв - и пошел черный дым, - рассказал другой читатель. - Директора соседнего здания увезли на скорой: сердце. У него 5 декабря закончилась страховка от пожаров".







