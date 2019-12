Глава МИД России Сергей Лавров в ночь на среду, 11 декабря, опроверг заявление Белого дома о том, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трамп тот предостерег Лаврова от вмешательства России в американские выборы. "Мы не обсуждали выборы", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck