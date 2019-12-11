Лавров и Трамп разошлись в воспоминаниях о встрече

Президент США и глава МИД России встретились в Вашингтоне. В сообщении Белого дома сказано, что Трамп предостерег Лаврова от вмешательства в выборы. Но сам Лавров такого не помнит.

Глава МИД России Сергей Лавров в ночь на среду, 11 декабря, опроверг заявление Белого дома о том, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трамп тот предостерег Лаврова от вмешательства России в американские выборы. "Мы не обсуждали выборы", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

"Президент Трамп предостерег от любых попыток России вмешаться в американские выборы и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа и Лаврова. Сам Трамп в своем Twitter назвал встречу с Лавровым "очень хорошей" и также написал, что одной из ее тем было "вмешательство в выборы".

До встречи с Трампом Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Глава Госдепартамента США напомнил российскому коллеге о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

"Если Россия попытается подорвать наши демократические процессы, мы примем ответные меры", - подчеркнул Помпео. В свою очередь, Лавров назвал заявления о возможном вмешательстве во внутренние дела США безосновательными.

Москва предложила Вашингтону опубликовать закрытую дипломатическую переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, чтобы "снять подозрения" с России во вмешательстве в выборы главы государства в 2016 году, заявил глава МИД РФ. Однако администрация нынешнего президента США ответила отказом, посетовал Лавров.