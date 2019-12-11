ВИДЕО | Сакральный поход якутского шамана на Кремль вновь прервали сотрудники ФСБ

Якутского шамана Александра Габышева, возобновившего свой сакральный поход на Москву с целью спасения страны от злых чар, с которыми он ассоциирует Владимира Путина, снова задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает телеграм-канал "Правозащита Открытки" со ссылкой на своего координатора Алексея Прянишникова.

Там также добавили, что несколько часов назад в Якутске был задержан член "отряда" Габышева — Евгений Ростокин. "По его словам, сотрудники ФСБ приехали к нему домой и отвезли на опрос. Ростокину сообщили, что против него могут возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК) из-за удаления видеозаписи, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Габышева. Позже Ростокина отпустили", — рассказали в "Правозащите Открытки".

Кроме того, в понедельник сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Габышева Екатерине и пытались передать ей повестку на его имя о явке в управление службы, передает "Интерфакс". "Екатерина сказала сотрудникам искать шамана на трассе и передать повестку ему самому", — добавили в "Правозащите Открытки".

В соцсетях появилось видео задержания шамана на автотрассе.



Первый пеший поход 51-летнего шамана-воина Александра Габышева "на Кремль" начался в марте и должен был завершиться в 2021 году, но прервался досрочно, в сентябре. Из 8 тысяч километров Габышев прошел 3 тысячи. На этом пути он пообщался с сотнями водителей, а видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров в интернете.

На границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь местные шаманы из общества "Тэнгэри", а возле Улан-Удэ сотрудники полиции отняли у шамана два обозных автомобиля, на которых везли вещи путников, и задержали двух его сторонников.

После этого в столице Бурятии начался уличный протест, в ходе которого люди требовали освободить активистов. 19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области по подозрению в "публичных призывах к насильственным действиям в отношении президента РФ". Задержание прошло в ходе "тихой спецоперации" с перекрытием федеральной трассы. Сотрудники спецслужб были вооружены автоматами и дубинками. Шамана молча повалили на землю и поволокли к машинам.

После задержания шамана отправили в психиатрическую лечебницу и после обследования при участии силовиков с ним было записано видео, в котором Габышев сказал, что у него "претензий к власти никаких нет", и попросил своих сторонников приостановить поход на Москву. Сторонники Габышева рассказывали, что после задержания их лидера к отряду подъехали "вежливые люди" и увезли нескольких сподвижников шамана в полицию, где внушили им, что они "идут против системы" и будут объявлены террористами, если не прекратят свои действия.

Однако полностью подавить "шаманское движение" силовикам не удалось. Сторонники Габышева из рассеянного первого отряда до сих пор активно путешествуют по России. Где-то они проводят протестные акции, требуя вернуть власть народу, где-то записывают видеоролики о местных проблемах, пишет Znak.com.

Осенью стало известно, что в отношении Габышева, являющегося выпускником исторического факультета Якутского государственного университета, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ. Следствие считает, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности".

В начале октября психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Независимая экспертиза , проведенная по просьбе адвокатов шамана, подвергла сомнению выводы его амбулаторного "экспресс-обследования", не нашла в поведении Габышева никакой агрессии и оснований для его принудительного лечения.

Задержание и признание Габышева невменяемым вызвало протесты. В Якутске в начале октября прошел пикет в поддержку шамана, участники которого выступили против карательной медицины и заявили, что у Габышева есть право на свободу совести и вероисповедания, на свободу передвижения и высказывание своих мыслей о политической и экономической ситуации в стране. Правозащитная организация Amnesty International назвала якутского шамана узником совести и потребовала его освобождения.

Сам шаман пообещал, что продолжит поход на Москву с того места, где его задержали, и заверил, что "ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется". Габышев считает президента РФ Владимира Путина порождением темных сил, с которым может справиться только "белый колдун".

7 декабря Габышев в 40-градусные морозы снова выступил на Москву. Его сопровождали два человека и четыре лайки. Шаман возобновил свой поход, поскольку ему не предъявили обвинение в десятидневный срок после применения к нему меры пресечения. Соответственно, его подписка о невыезде из Якутска "автоматически", по мнению адвокатов, была отменена.

Еще в сентябре появилась петиция с требованием прекратить уголовное преследование шамана. Однако за прошедшие месяцы она набрала меньше 5 тысяч подписей. После повторного задержания Габышева подписи стали активно прибавляться.