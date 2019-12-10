Демократы назвали две статьи обвинения по импичменту Трампа

Демократы обвиняют президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса.

Демократы в Палате представителей Конгресса во вторник, 10 декабря, назвали две статьи обвинения, на которых основывается их требование об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа: это злоупотребление властью и воспрепятствование деятельности Конгресса. Об этом сообщает информагентство AP.

Основанием для выдвижения обвинений по этим статьям стало давление, которое, по мнению демократов, Трамп оказывал на Украину, требуя начать антикоррупционное расследование в отношении его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и угрожая в противном случае задержать выплату военной помощи Киеву, напоминает агентство.

Ранее председатель юридического комитета Конгресса, занимающегося слушаниями по делу об импичменте Трампа, демократ Джеррольд Надлер заявил, что попытки действующего президента США "победить на выборах обманным путем" представляют угрозу национальной безопасности. Сам Трамп назвал во вторник требования об импичменте президента, который "ничего не нарушил", "полным политическим безумием".