Немецкого политика ужаснули слова Путина об убийстве в Берлине

На "нормандском саммите" в Париже президент РФ назвал Зелимхана Хангошвили бандитом и кровавым человеком. Эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид заявил, что он шокирован этими словами.

Эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Нильс Шмид раскритиковал президента России Владимира Путина за его слова об убитом в Берлине бывшем чеченском полевом командире Зелимхане Хангошвили. "Меня ужасает этот выбор слов", — сказал Шмид в интервью медиакомпании ARD во вторник, 10 декабря.

Путин на полях саммита в "нормандском формате" по Украине назвал Хангошвили бандитом, который сам виновен в гибели многих людей. "Даже если это был террорист, недопустимо, чтобы иностранная спецслужба совершала убийство в Германии. Существуют правовые процедуры, которых Россия должна придерживаться", — подчеркнул Шмид, возглавляющий группу депутатов СДПГ в комитете бундестага по внешней политике.

Президент России, отвечая в ночь на 10 декабря на вопрос журналиста об убийстве Хангошвили, сказал: "Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро".

Берлинское убийство и его последствия



Зелимхан Хангошвили, сражавшийся в Чечне против России на стороне сепаратистов, был застрелен в Берлине 23 августа. Путин критиковал Германию за то, что она не выдала России этого человека. Убийство Хангошвили осложнило германо-российские отношения.

Правительство ФРГ обвинило Россию в нежелании сотрудничать в расследовании этого преступления и на прошлой неделе выслало из Германии двух российских дипломатов. Путин выразил несогласие с такими действиями и пообещал зеркальный ответ.

"Это бандитская среда и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений, некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения", — заявил президент России в Париже.