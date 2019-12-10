Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга получили от 19 лет до пожизненного

2-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному заключению организатора теракта в метро Петербурга Аброра Азимова.

Еще десять обвиняемых в причастности к теракту получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Акрам Азимов - 28 лет

Мухамадюсуп Эрматов - 28 лет

Ибрагимжон Эрматов - 27 лет

Содик Ортиков - 22 года

Махаммадюсуф Мирзаалимов - 20 лет

Азамжон Махмудов - 20 лет

Дилмурод Муидинов - по 20 лет

Шохиста Каримова - 20 лет

Сейфулла Хакимов - 19 лет

Бахром Эргашев - 19 лет

3 апреля 2017 года в вагоне поезда в петербургском метро произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек. Следствие установило, что взрыв устроил террорист-смертник, 11 его предполагаемых сообщников были арестованы.

Им вменяли (в зависимости от роли каждого) организацию террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, террористический акт, незаконное изготовление оружия, а также незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

Никто из осужденных вину не признал. Во время выступлений с последним словом они заявили, что следствие совершило ошибку.

Что установило следствие

Расследование теракта в петербургском метро было завершено в августе 2018 года. Как объявило следствие, к теракту причастно террористическое сообщество, которое было создано на территории Сирии уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым.

Исполнителем теракта следствие назвало 22-летнего уроженца Киргизии с российским гражданством Акбаржона Джалилова. Он, по мнению следователей, собрал две бомбы, одну из которых оставил на станции "Площадь Восстания", а вторую взорвал на перегоне между станциями "Технологический ин​ститут" и "Сенная площадь".

Бомбу на "Площади Восстания" Джалилов, по версии следствия, планировал привести в действие дистанционно, однако она не сработала "вследствие конструктивных недостатков" и впоследствии была обезврежена.

Джалилов, как считает следствие, изготовил также компоненты для третьего взрывного устройства, которые передал своему знакомому Мухаммадюсупу Эрматову. Тот вместе с братом Ибрагимжоном и другими членами группировки собрали его, но не успели взорвать, поскольку были задержаны в результате спецоперации.

На первом судебном заседании, состоявшемся 2 апреля 2019 года, представитель обвинения заявила, что члены группировки хотели добиться прекращения российской военной операции в Сирии, а предполагаемый смертник Джалилов прошел подготовку в сирийском лагере боевиков.

Считающийся лидером группировки Сирожидин Мухтаров по прозвищу Абу-Салах задержан не был. В августе 2018 года он был заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству Следственного комитета.

О чем говорили обвиняемые и их защита

Никто из обвиняемых по делу о теракте так и не признал вину. На одном из слушаний они провели акцию, написав на листах бумаги фразы "Нас подставили", "Мы не виновны" и "Вы увидите, что на нас ничего нет", писало петербургское издание "Бумага".

Семеро из одиннадцати обвиняемых были соседями в съемной квартире на Товарищеском проспекте в Петербурге, где сотрудники ФСБ нашли самодельную бомбу. Все они отрицают причастность к теракту и заявляют, что взрывное устройство им подбросили при обыске.

Еще трое - Шохиста Каримова, Содик Ортиков и Аброр Азимов - вместе снимали квартиру в Подмосковье. Они также заявляют о своей невиновности, утверждая, что боеприпасы и оружие, найденные у них при задержании, были подброшены.

Барья Азимовы и Мухамадюсуп Эрматов заявили, что их пытали в "секретной тюрьме", а их задержание было инсценировано. Эрматов заявлял, что его похитили, когда он вышел из дома в Петербурге, а Акрам Азимов рассказывал, что сотрудники спецслужб забрали его из больницы в киргизском городе Оше, где он восстанавливался после операции.

В ходе одного из судебных заседаний прокурор заявила, что заявления обвиняемых о пытках прошли проверку, но не подтвердились.

Обвиняемые также утверждают, что не были знакомы с Джалиловым. Из их показаний следует, что единственным, кто знал предполагаемого исполнителя теракта, был Ибрагимжон Эрматов. По его словам, они вместе работали в ресторане суши в 2015 году.

Осенью 2019 года адвокат Виктор Дроздов, защищающий Каримову, заявил, что ему так и не удалось выяснить место захоронения Джалилова (его останки и свидетельство о смерти не приобщали к материалам дела) и подал в полицию заявление о его пропаже.