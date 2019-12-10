Генассамблея ООН требует от России вывести войска из Крыма

В проекте резолюции по проблеме милитаризации Крыма 63 члена Генассамблеи ООН призвали Россию "безотлагательно прекратить оккупацию украинской территории".

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крыми города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей, в соответствии с которой Россию призывают "вывести свои вооруженные силы с территории Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории".

Ключевые положения этого проекта резолюции опубликовало на своей станице в Twitter постоянное представительство Украины при ООН. Кроме прочего, подписавшие документ государства призывают Москву вернуть все вооружение и оборудование с украинских судов "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые Россия задержала в ноябре 2018 года в ходе инцидента в Керченском проливе и лишь спустя год вернула Украине.

Кроме того, в проекте резолюции осуждаются поездки российских чиновников на территорию Крыма, включая случаи, связанные с проведением военных учений, и выражается обеспокоенность по поводу того, что Россия пользуется захваченными предприятиями украинской военной инфраструктуры в Крыму.

#BREAKING#UN General Assembly adopts a draft resolution urging the Russian Federation, as the occupying Power, to withdraw its military forces from Crimea and to end its temporary occupation of Ukrainian territory.

63 in favor, 19 against

Core elements of the draft resolution pic.twitter.com/C9aSPzYjd4

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 9, 2019



Также резолюция призывает все страны-члены Генассамблеи ООН и международные организации воздержаться от визитов в Крым, не согласованных с украинскими властями.

По информации Украины, за проект этой резолюции в понедельник проголосовали 63 члена Генассамблеи, против — 19, в том числе Беларусь, КНДР, Иран, Сирия, Венесуэла и Куба. Еще 66 государств воздержались.