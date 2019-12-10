Обмен пленными в Донбассе и новая встреча. Итоги переговоров Путина и Зеленского в "нормандском формате"

После многочасовых переговоров в "нормандском формате" в Париже президенты России и Украины при участии лидеров Франции и Германии договорились о новом обмене пленными до конца года и о новой встрече через четыре месяца.

Не удалось прийти к компромиссу в трех других важных и принципиальных вопросах: в том, что касается передачи Украине контроля над границей, проведении выборов в неподконтрольных районах и транзите российского газа. Главный итог встречи: стороны "договорились договариваться".

Встреча в Париже — первое личное знакомство Владимира Путина с Владимиром Зеленским (до этого они общались только по телефону), а также первый саммит в "нормандском формате" с 2016 года.

"Мы разблокировали диалог с Россией, это позитивный факт", — оценил итоги украинский президент, инициатор возобновления "нормандского формата".

"Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да", — сказал Путин.

Макрон назвал "нормандский саммит" плодотворным, а Меркель сказала, что удовлетворена результатами: "Есть добрая воля и позитивный настрой".

Двусторонней встрече российского и украинского президентов предшествовали переговоры с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, а за ней последовал ужин четырех лидеров.

Переговоры в "нормандском формате" стали попыткой перезапустить мирный процесс на востоке Украины, где с 2014 года погибли около 13 тысяч человек. Украина обвиняет Россию в поддержке самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Украинские власти заявляли, что на востоке страны находятся регулярные части российской армии. Кремль отрицает факт участия российских военных в этом конфликте, при этом подчеркивая, что там могут находиться граждане России, добровольно принимающие участие в боевых действиях.

О чем договорились

Зеленский после общей пресс-конференции провел минибрифинг для журналистов, где еще раз вкратце рассказал об итогах и назвал примерные цифры обмена: по его словам, к Новому году, домой смогут вернуться 72 украинца.

О введении бессрочного режима прекращения огня до конца года

О создании трех новых районов отвода сил на востоке Украины (Украинские СМИ со ссылкой на источники в украинской делегации сообщали, что Путин предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения, однако Киев на это не пошел)

"Если разводить войска на всей контактной линии в 409 км, то мы будем разводить войска 20 лет. Уже и меня не будет, и их [лидеров нормандского формата, которые настаивали на полном и незамедлительном разделении]. А если небольшими частями, то разведем за 6-8 лет", — сказал на том же брифинге Зеленский.

О необходимости закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера" (о ней ниже), которая регулирует процедуру предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам ЛНР и ДНР.

О расширении мандата миссии ОБСЕ на востоке Украины

Как Би-би-си сказал источник, близкий к российской делегации: "Ужин участников переговоров сильно затянулся. Пока журналисты в течение нескольких часов ждали начала пресс-конференции, президенты до последнего за столом продолжали переговоры, пытаясь найти компромисс".

"Безусловно есть еще много вопросов, которые нам к сожалению, не удалось решить. Нужно обязательно это сделать в будущем. Уверен, мы это обязательно сделаем вместе", — сказал на пресс-конференции Зеленский и улыбнулся, было видно, что ему понравились его спонтанная шутка и напоминание лозунга его же избирательной кампании в президенты "Сделаем их вместе".

О чем не договорились: полный контроль над украинской границей, проведение выборов и транзит газа

Один из ключевых и принципиальных пунктов — вопрос о контроле украинской госграницы — пока остается нерешенным. По словам Зеленского, Украина обещает вернуться к вопросу о полном контроле над границей на следующей "нормандской встрече". Речь идет о 409 километрах российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях. Путин подтвердил, что в вопросе о границе позиции сторон расходятся. "Мы выступаем за то, чтобы выполнялись "Минские соглашения", — сказал Путин. Согласно Минским соглашениям, передача Украине контроля над границей должна произойти после проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецка и Луганска.

В Минских соглашениях 2015 года (которые подписал тогдашний президент Петро Порошенко) действительно говорится о том, что возвращение полного контроля над госграницей Киеву произойдет только после выборов в самопровозглашенных республиках. Украинская сторона с этим не согласна. Зеленский дал понять, что него есть некие предложения к Путину. Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко говорил в интервью Би-би-си, что контроль над спорным участком границы теоретически могут осуществлять не украинские военные, а некая специальная миссия ОБСЕ. Глава МВД Арсен Аваков предположил возможность поэтапной передачи контроля над участком границы аккурат перед выборами.

Ничего не было решено и о транзите российского газа через Украину. Как сказал Зеленский, вопрос удалось разблокировать. "На двусторонней встрече с президентом мы говорили об этом. Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора про транзит газа, потому что это очень важно для всех", — сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о газовых переговорах, Путин вспомнил детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?"

"И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе". Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены", — сказал Путин.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, который входил в состав украинской делегации в Париже, ни о чем конкретном стороны не договорились, но "договорились продолжить договариваться".

Текущий газовый контракт с Киевом на транзит и покупку, подписанные в январе 2009 года, истекает в конце 2019 года. В октябре Путин говорил, что для заключения нового контракта Киев и Москва должны обнулить взаимные претензии в газовых вопросах. Судя по всему, речь идет о почти трех миллиардах евро, которые "Нафтогаз Украины" в феврале прошлого года выиграл у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, а также о штрафе в почти 7 млрд долларов, которые "Газпрому" начислил Антимонопольный комитет Украины.

Зеленский после завершения саммита сказал, что вопрос выплаты долга, "как ему кажется", решен: "Вопрос трех миллиардов: мы готовы взять газом".

Москва неоднократно призывала Киев признать действующие в Донбассе самопровозглашенные "республики" субъектами переговоров и вести прямые переговоры с ними. Киев последовательно отвергал такую возможность. Путин на пресс-конференции вновь повторил тезис: "Очень важно, чтобы стороны конфликта вели прямой диалог. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога".

Зеленский до начала переговоров называл сам факт встречи в "нормандском формате" "победой".

"К сожалению, мои коллеги мне сказали, что это очень хороший и очень похвальный результат нашей встречи. Для меня, честно скажу, это слишком мало. Больше хотелось решить проблем", — сказал Зеленский по итогам переговоров в Париже.

Зеленский действовал открыто, видимо, стараясь всеми силами не дать уличить себя в сдаче позиций и капитуляции, о которой говорили протестующие накануне в Киеве. Во время переговоров за закрытыми дверями к журналистам вышел один из членов украинской делегации, замглавы администрации президента Кирилл Тимошенко и кратко рассказал им, что происходит, назвав атмосферу за рабочим столом "рабочей". После официальной пресс-конференции Зеленский полчаса отвечал на вопросы украинских журналистов.

В отличие от членов украинской делегации российские представители предпочитали не реагировать на журналистов, не менее 8 часов с начала встречи ожидавших ее итогов. Делиться впечатлениями о первой за три года встрече глав "Нормандской четверки" и первой в истории встрече Путина и Зеленского отказались посол России в Париже Алексей Мешков и помощник Путина Владислав Сурков.

Единственный, кто хоть что-то сказал журналистам до начала пресс-конференции, был сам Путин. Перед началом ужина российский президент вдруг неожиданно прошел в сопровождении нескольких телохранителей мимо опешивших журналистов. На обратном пути он, отвечая на вопрос о том, как же проходят встречи, кратко на ходу сказал: "хорошо, по деловому".

Ради встречи в Париже Зеленский согласился на план урегулирования по "формуле Штайнмайера", названный так в честь бывшего министра иностранных дел Германии.

Эта формула предполагает особый статус "отдельных районов Донецкой и Луганской области". Этот статус вступит в силу после местных выборов, признанных ОБСЕ демократическими. Закон о проведении таких выборов Украиной пока не принят; в плане оговаривается, что закон должен соответствовать украинской конституции.

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера". Что это такое?

Стороны пока не договорились о том, кто и как будет организовать выборы. Москва продвигает такую трактовку, при которой выборы в "отдельных районах Донецкой и Луганской области" будут проводиться существующими там де-факто властями, что фактически гарантирует их самостоятельность и в дальнейшем. Эти же, а не киевские, власти будут контролировать границу с Россией.

В Киеве добиваются установления контроля над границей в первую очередь, после чего "особый статус" Донецка и Луганска будет мало отличаться от децентрализации, проводимой сейчас в других украинских регионах.

В кулуарах саммита: бумажные списки журналистов, сыр и перевод без английского

Организация мероприятия оставляла желать лучшего. Журналистам долго не выдавали аккредитации и делали это в трех разных местах. Телефоны пресс-службы Елисейского дворца не отвечали, журналисты в очередях неизвестно за чем нервничали. Около ста журналистов не успели попасть во двор дворца до приезда президентов, их отогнали от ворот и они догадывались о том, что кто-то приехал только по звукам марша и по проезжающим мимо них кортежам глав государств.

Корреспондента Би-би-си вообще поначалу не пустили внутрь. Его не оказалось в неких списках. Как оказалось потом, бдительная охрана тщетно искала в этих самых списках (бумажных, конечно) человека по имени Козлов и с фамилией Петр.

Пресс-центр был переполнен. WiFi лег сразу, еда появилась только через несколько часов ожидания. Итоговая пресс-конференция переводилась на четыре языка стран-участников саммита, но не на английский.

Информация в WhatsApp-группе, которую через несколько часов создали для журналистов организаторы саммита, была только по-французски и на самом деле не особо помогала в работе. В какой-то момент кто-то из измученных журналистов попросил принести воды. Кто-то дописал под этим сообщением: "И вина". Остальные участники начали плюсовать.

Через минут 10 специально обученные люди начали заносить ящики с водой. На них набрасывались журналисты и отбирали бутылки. Вина так и не принесли.

Во время переговоров в пресс-центре, а позднее в зале, где должна была пройти совместная пресс-конференция, очень сильно чувствовался запах французского сыра. Некоторые журналисты обсуждали, что за время ожидания им удалось закупиться сыром в близлежащих продуктовых.

"Нет капитуляции"

За день до переговоров в Париже на киевском Майдане собрались несколько тысяч человек на акцию протеста под лозунгом "Нет капитуляции!". Люди пришли на митинг с плакатами "Держись подальше от Москвы", "Российский газ — это петля на наших шеях".

Выйти на Майдан украинцев призвали оппозиционные фракции в Верховной Раду — "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.

Политики опубликовали список "красных линий", за которые, по их мнению, Зеленский не имеет права переходить в ходе переговоров с Путиным.

В их числе: сохранение унитарного устройства Украины, неизменность ее курса на интеграцию в ЕС и НАТО, недопущение выборов в Донбассе до выведения из региона российских сил и установления контроля над госграницей. Кроме того, Зеленского призывали отказаться от любых компромиссов в вопросе о статусе Крыма и не допустить прекращения процессов против России в международных судах.

Организаторы акции обещали бессрочно протестовать у стен офиса украинского президента, если Зеленский на парижских переговорах "пойдет на условия Путина".

Протестующие в Киеве внимательно смотрели трансляцию с пресс-конференции в Париже

В понедельник протестующие оценили итоги в целом положительно: "На данный момент итоги саммита свидетельствуют, что Кремлю не удалось заставить Украину быстро капитрулировать. Похоже, что заручившись поддержкой президента Франции и федерального канцлера Германии, Владимир Зеленский не пересек на переговорах главных "красных линий", — говорится в заявлении активистов "Движения сопротивления капитуляции".

Кто приехал на переговоры

Зеленский привез на переговоры внушительных размеров делегацию, куда входили ключевые лица администрации президента — ее глава Андрей Богдан, заместители Юрий Косюк и Кирилл Тимошенко, первый помощник президента и его давний личный друг Сергей Шефир, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, начальник генштаба Руслан Хомчак, один из самых влиятельных людей в стране министр МВД Арсен Аваков, а также представители "газового блока".

Вместе с Путиным в переговорах участвовали его помощник по международным отношениям Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, курирующий Украину и Донбасс помощник президента Владислав Сурков, замглавы администрации президента и по совместительству пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер.