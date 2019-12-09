Экс-президента Киргизии Атамбаева направили на психиатрическую экспертизу

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева направят на судебно-психиатрическую экспертизу в рамках досудебного расследования уголовного дела о захвате заложников и массовых беспорядках, произошедших в селе Кой-Таш в августе 2019 года. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщилапресс-служба МВД Киргизии.

Как указано в документе, Атамбаев относится к группе из 16 лиц, которых подозревают в совершении различных тяжких и особо тяжких преступлений в связи с этим делом.

Обвинения против Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год. На родине Атамбаева подозревают, кроме прочего, в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль, незаконном обогащении, легализации преступных доходов, а также покушении на убийство. В конце июня 2019 года киргизский парламент лишил Атамбаева неприкосновенности.

7 августа 2019 года в находящемся в 20 километрах от Бишкека селе Кой-Таш, где расположен особняк Атамбаева, спецназ группы "Альфа" попытался задержать экс-президента, чтобы доставить его на допрос в генпрокуратуру по одному из дел, по которым Атамбаев проходил как свидетель. Это привело к столкновениям силовиков со сторонниками бывшего главы государства.

В ходе беспорядков замкомандира группы "Альфа" получил огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался. Кроме того, шесть спецназовцев были взяты в плен, однако отпущены на следующий день.

8 августа киргизский спецназ предпринял очередную попытку задержания экс-президента страны. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов и был арестован. Попытка митинга его сторонников в центре Бишкека была жестко подавлена.