Сбор распространяется на все частные гостиницы, мотели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома и кемпинги. Новым налогом облагаются питание, напитки, развлечения, аренда конференц-залов и ресторанов.

В течение 2020 года будет действовать льготная налоговая ставка 1%, затем по решению президента Турции она может меняться от 0,5% до 6%.

Как добавляет Profi.Travel, этот же указ вводит налог на цифровые услуги, включая рекламу. Его ставка — 7,5% от стоимости этих услуг, рост маркетинговых затрат отельеры смогут компенсировать только за счет повышения цен, пишет издание.

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По словам президента Федерации отельеров Турции Баскани Османа Айыка, налог на проживание сделает турецкие отели менее конкурентными. «В 2020 году многие места в отелях уже проданы, мы не можем просить клиентов доплачивать за размещение», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

За десять месяцев 2019 года в Турции побывали 40,7 миллиона иностранных туристов (плюс 14,5% год к году), из них 6,7 миллиона человек приехали из России (плюс 16,9% год к году), пишет «Интерфакс».