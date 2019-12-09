В Турции вступил в силу налог на проживание в отелях

В Турции вступил в силу закон, по которому отели будут платить 2% от стоимости гостиничного номера и всех предоставляемых услуг. Текст документа приводит издание Turizm Guncel.

Сбор распространяется на все частные гостиницы, мотели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома и кемпинги. Новым налогом облагаются питание, напитки, развлечения, аренда конференц-залов и ресторанов.

В течение 2020 года будет действовать льготная налоговая ставка 1%, затем по решению президента Турции она может меняться от 0,5% до 6%.

Как добавляет Profi.Travel, этот же указ вводит налог на цифровые услуги, включая рекламу. Его ставка — 7,5% от стоимости этих услуг, рост маркетинговых затрат отельеры смогут компенсировать только за счет повышения цен, пишет издание.

По словам президента Федерации отельеров Турции Баскани Османа Айыка, налог на проживание сделает турецкие отели менее конкурентными. «В 2020 году многие места в отелях уже проданы, мы не можем просить клиентов доплачивать за размещение», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

За десять месяцев 2019 года в Турции побывали 40,7 миллиона иностранных туристов (плюс 14,5% год к году), из них 6,7 миллиона человек приехали из России (плюс 16,9% год к году), пишет «Интерфакс».