Художник Артем Лоскутов выставил на аукцион табличку из расследования ФБК об Андрее Костине и Наиле Аскер-заде

Художник Артем Лоскутов выставил на продажу табличку со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка. О ней Фонд борьбы с коррупцией рассказывал в расследовании о главе ВТБ Андрее Костине и телеведущей Наиле Аскер-заде.

Лоскутов утверждает, что табличка подлинная. О ее исчезновении со скамейки стало известно в воскресенье, 8 декабря. Расследование ФБК было опубликовано 2 декабря.

Художник назвал стартовую цену в один рубль, торги ведутся на его странице в "Фейсбуке". На момент публикации заметки последняя ставка превысила 100 тысяч рублей.

Лоскутов заявляет, что все деньги от продажи таблички пойдут в "Русфонд", помогающий больным детям. Именно в "Русфонд" собирает деньги телеканал "Россия 1", на котором работает Аскер-заде.

"Это настоящая табличка из Центрального парка, табличку выкрутили и приклеили на некую основу. Бонусом к ней еще идут четыре шурупа, которыми она была прикручена к лавочке", - сказал Лоскутов в разговоре с "МБХ медиа".

Он отказался рассказать, каким образом к нему попал этот артефакт.

Об исчезновении таблички, упоминавшейся в расследовании ФБК, написали несколько пользователей "Твиттера", приложив видео со скамейкой в парке, на которой видна прямоугольная выемка под табличку.

В своем расследовании ФБК утверждал, что табличка с надписью "Andrey Kostin, don't forget we are of the same blood. I love you. Nailya, 2015" ("Андрей Костин. Не забудь: мы с тобой одной крови. Я тебя люблю. Наиля, 2015") была сделана по заказу телеведущей Наили Аскер-заде.

В табличке приведен двойной перевод цитаты Редьярда Киплинга (с русского - обратно на английский).

Аскер-заде, по версии ФБК, состоит в отношениях с президентом ВТБ Андреем Костиным. ФБК утверждает, что телеведущая может пользоваться самолетом Bombardier Global 6000 стоимостью 60 млн долларов и 62-метровой яхтой стоимостью 62 млн долларов.

Самолет был зарегистрирован на острове Мэн, а раньше принадлежал офшору, который, как утверждает Навальный, в свою очередь принадлежал банку ВТБ.