Перед открытием саммита в "нормандском формате" министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Россию пойти навстречу Украине в поисках политического решения по Донбассу. "Президент Украины Владимир Зеленский сделал явный шаг вперед в вопросе демилитаризации, теперь мы, естественно, ожидаем того же от России", - сказал Мас в интервью радиостанции Deutschlandfunk в понедельник, 9 декабря.

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Немецкий министр выразил надежду на то, что обе стороны продемонстрируют готовность предпринять решительные шаги для достижения прочного мира на востоке Украины. Мас отметил, что Россия должна быть заинтересована проявить готовность к миру и в международном плане, поскольку, как пояснил глава МИД ФРГ, отношения между Европой и Россией в значительной степени зависят от того, как будет развиваться ситуация с урегулированием конфликта вокруг Украины.

Европейские дипломаты наст роены скептически

Встреча в "нормандском формате" с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президентов России и Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится во вторую половину дня 9 декабря. Со времени прихода к власти в Украине Зеленского в урегулировании конфликта в Донбассе произошли подвижки - разведение войск и обмен пленными и арестованными.

Европейские дипломаты, однако, сомневаются в том, что Путин проявит готовность к компромиссу на переговорах в Париже.

В результате конфликта на востоке Украины погибли уже около 13 тысяч человек. Из-за поддержки Москвой сепаратистов в Донбассе и аннексии Крыма страны ЕС и США ввели санкции против России.