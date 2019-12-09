Путин и Зеленский встречаются в Париже. Принесут ли переговоры мир в Донбасс?

В понедельник в Париже пройдут переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии об урегулировании конфликта в Донбассе — встреча станет первым саммитом в "нормандском формате" за последние три года. В рамках переговоров состоится первое личное знакомство российского президента Владимира Путина с избранным в этом году президентом Украины Владимиром Зеленским.

Участники предстоящих переговоров сдержанно комментируют их возможные итоги: по их словам, соглашение, которое положит конец продолжающемуся более пяти лет конфликту на востоке Украины, в Париже подписано не будет. В Киеве оппозиция собрала людей на митинг под лозунгами "Нет капитуляции", "Держись подальше от Москвы", "Российский газ — это петля на наших шеях".

О чем будут разговаривать российский и украинский президенты и какие результаты можно ждать от парижского саммита, разбиралась Би-би-си.

Чего мне бояться?

Одной из главных интриг парижского саммита называют первую личную встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским: до этого лидеры России и Украины общались только по телефону.

Накануне вылета в Париж Зеленский подтвердил: в программе переговоров запланированы и его личные двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.

От встречи с российским президентом Зеленского отговаривал в колонке для "Украинской правды" его предшественник, предыдущий президент Украины, Петр Порошенко.

"Искренне советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным или, если это невозможно, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции, игру на эмоциях и уязвимых сторонах президента. Собственно, двусторонняя встреча нас волнует больше, чем разговор на четырех", — писал Порошенко.

В ответ на вопрос, не опасается ли он личного разговора с намного более опытным политиком и переговорщиком, Зеленский перед вылетом в Париж не без доли пафоса заявил: "Чего мне бояться? Я президент свободной страны. Я нормальный порядочный человек. Я не продаю нашу страну никому никогда, ни за что. Правда на нашей стороне. А если за твоей спиной правда, народ Украины и желание прекратить эту войну, ты крепнешь каждый день".

Путин о предстоящей встрече говорил так: "Лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались конкретным результатом, который пойдет на пользу урегулирования в целом".

Первый раз за три года

"Встреча — это уже победа. С 2016 года не было диалога, а значит не было возможности даже разговаривать о прекращении войны", — говорил Зеленский. Именно украинский президент в начале августа выступил с инициативой срочного созыва саммита в "нормандском формате".

Сам факт встречи "четверки" — очень позитивный момент, согласился с Зеленским пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но, как оговорился Песков в интервью "Дождю", не стоит ожидать какого-либо соглашения: "Очевидно, что соглашения не будет и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями от чего мы, кстати, энергично предостерегаем".

Ради организации встречи Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" — предложенный бывшим главой МИД Германии алгоритм проведения выборов на неконтролируемой Киевом части Донбасса и предоставления этим территориям особого статуса, — а также провела разведение войск на трех "пилотных" участках линии соприкосновения в Донбассе.

Позитивный фон парижским переговорам задают проведенный в сентябре обмен пленными между Киевом и Москвой и возвращение Россией украинских кораблей, задержанных в ноябре прошлого года во время инцидента вблизи Керченского пролива.

Предполагается, что эти факты будут упомянуты в коротком коммюнике, которое планируется опубликовать по итогам саммита. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, этот документ в общих чертах был согласован представителями сторон переговоров еще в сентябре. Это подтверждает и близкий к российской делегации собеседник Би-би-си, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен выступать с комментариями в СМИ.

Кроме того, рассказал Би-би-си Пристайко, в этом документе будет содержаться призыв допустить на территории самопровозглашенных республик международные гуманитарные организации, а также положение о том, что разведение сил на трех участках линии соприкосновения открывает путь к разведению и на других участках фронта.

Однако уже сейчас понятно, что переговоры — планируется, что они будут длиться не менее трех часов — будут касаться значительно более широкого круга тем.

Будущее Минска

Вполне вероятно, что одним из основных камней преткновения на переговорах за закрытыми дверями станет будущее Минских соглашений — подписанных в 2014-2015 годах алгоритмах решения конфликта на востоке Украины.

За прошедшие годы эти договоренности так и не заработали. Москва и самопровозглашенные республики обвиняют Киев в нежелании реализовывать политическую часть Минских соглашений: предоставить Донбассу особый статус и провести на этих территориях выборы. Украина заявляла, что приоритетным является "блок безопасности" Минских соглашений — установление устойчивого перемирия и демилитаризация региона.

Любые попытки изменить последовательность выполнения Минских соглашений или изменение содержания обязательств будут восприниматься как признак слабости Зеленского и его стремления отказаться от мирных договоренностей и найти выход в заморозке конфликта, говорит замдиректора близкого к помощнику Путина по урегулированию в Донбассе Владиславу Суркову Центра политической конъюнктуры Олег Игнатьев.

В Киеве же считают, что принятые пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении: об этом в интервью немецкой газете Die Welt накануне парижского саммита сказал ключевой советник президента Украины по международным вопросам Андрей Ермак.

Особый статус

Очевидно, в Париже будет обсуждаться еще один ключевой вопрос: какой статус будут иметь ныне не подконтрольные Киеву территории после окончания конфликта.

В сентябре 2014 года Украина приняла закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым предусмотрела специальный режим формирования судов, прокуратур и "народной милиции" в этих районах, а также особые условия их сотрудничества с сопредельными российскими регионами.

Но закон, действие которого истекает 31 декабря, так и не вступил в силу.

Предполагается, что после возвращения украинской делегации из Парижа действие закона будет формально продолжено до конца 2020 года. Это должно произойти еще до конца декабря: голоса на это в парламенте есть благодаря монобольшинству партии Зеленского "Слуга народа".

Но уже в начале следующего года в закон будут внесены изменения, говорят в Киеве. Какие именно, будут обсуждать в Париже. Пока что точно ясно, что в текст новой версии закона "вмонтируют" "формулу Штайнмайера", предполагающую, что особый статус неподконтрольных ныне территорий Донбасса начнет действовать сразу после проведения в этих районах выборов по украинскому законодательству, которые будут признаны честными миссией ОБСЕ.

До недавнего времени Киев наотрез отказывался фиксировать особый статус "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" в конституции Украины.

"Красной линией", которая не будет пересечена, называл в интервью Би-би-си в ноябре такие конституционные изменения министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Ныне позиция Украины смягчилась. Один из ключевых украинских переговорщиков об урегулировании конфликта в Донбассе Андрей Ермак на прошлой неделе заявил, что Украина готова провести конституционную реформу о децентрализации власти в стране.

По его словам, изменения в конституцию будут касаться передачи части полномочий на места, но отдельные положения этой реформы будут касаться неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет значить, что это будет федерализация или какая-то автономия", — цитирует Ермака киевское издание "Европейская правда".

Выборы и граница

В любом случае, главным элементом решения конфликта в Донбассе является проведение на этих территориях выборов в органы местной власти, которые были бы признаны Украиной и международным сообществом.

В "формуле Штайнмайера" речь идет о том, что выборы должны пройти по украинскому законодательству. Закон, который бы регулировал проведение такого голосования, в Киеве еще даже не начали разрабатывать.

Тем не менее, Владимир Зеленский едет в Париж с предложением конкретной даты проведения таких выборов: октябрь следующего года, когда местные выборы пройдут на всей территории Украины.

Представители Киева называют обязательным условием проведения выборов демилитаризацию региона — выведение из Донбасса всех нелегальных вооруженных формирований, которыми с точки зрения Киева являются вооруженные силы самопровозглашенных республик.

Кроме того, говорит Владимир Зеленский, на момент выборов под контролем Украины должен быть и неподконтрольный ныне Киеву участок украинско-российской границы.

Как быть с тем, что согласно Минским соглашениям, передача Украине контроля над границей должна произойти не до, а после проведения этих выборов?

"Скажу вам откровенно: у нас другой план по поводу границы, каким образом это передается и каким образом и когда Украина контролирует украинскую границу с Россией", — заявил Зеленский накануне отлета в Париж, отказавшись рассказать о деталях своего плана, так как преждевременное их оглашение, по его словам, может сорвать встречу в нормандском формате.

Обмен и разведение

Конкретные результаты, которые, по словам Владимира Зеленского, он собирается привезти из Парижа, касаются нескольких вещей.

Прежде всего, он ожидает, что на этих переговорах будут согласованы параметры следующего обмена пленными.

"Сколько людей, что такое (обмен) "всех на всех", потому что там есть списки согласованные, несогласованные… Самое главное — сколько людей мы можем вернуть домой конкретно и когда", — сказал он.

Кроме того, говорит Зеленский, в Париже будет обсуждаться вопрос ответственности сторон за нарушение режима прекращения огня на востоке Украины.

Наконец, ожидается, что после проведенного на трех участках линии фронта разведения сил в Париже будут определены новые участки такого разведения.

Путин в ноябре после саммита БРИКС заявил: нужно добиться, чтобы по всей линии фронта пушки не стреляли и люди не гибли".

Кто от Донбасса

Еще одна идея, с которой едет в Париж украинская делегация, — смена формулы представительства неконтролируемых территорий Донбасса в переговорах о решении конфликта.

На данный момент представители самопровозглашенных республик принимают участие в переговорах Минской контактной группы — в качестве наблюдателей.

Москва неоднократно призывала Киев признать "республики" субъектами переговоров и вести прямые переговоры с ними. Киев последовательно отвергал такую возможность.

Формально такой же позиции придерживается и Владимир Зеленский, заявивший на днях: "Украина не разговаривает с боевиками… Напрямую президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать, это понятно".

Однако новый импульс в отношениях между Киевом и самопровозглашенными республиками способна дать идея, озвученная на прошлой неделе Андреем Ермаком.

Близкий соратник Зеленского и один из членов украинской делегации на парижских переговорах сказал, что Донбасс на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске должен быть представлен не только выдвиженцами самопровозглашенных республик, но и теми людьми, которые ранее выехали из неподконтрольных Киеву территорий, но до сих пор сохраняют связь с этими районами (прописаны или владеют недвижимостью или бизнесом).

"Если мы согласуем это, то это будет революционное решение, которое кардинально изменит расклад", — цитирует Ермака "Европейская правда".

Реакция Москвы на предложение, с которым на переговоры идет украинская делегация, пока неизвестна.

"Россия должна нам миллиарды"

Еще одной темой парижского саммита, напрямую не связанной с конфликтом в Донбассе, являются газовые переговоры между Украиной и Россией.

В конце года истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины, а переговоры о заключении нового пока не увенчались успехом.

В октябре Владимир Путин заявил, что для заключения нового контракта Киев и Москва должны обнулить взаимные претензии в газовых вопросах. Судя по всему, речь идет о почти трех миллиардах евро, которые "Нафтогаз Украины" в феврале прошлого года выиграл у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, а также о штрафе в почти 7 млрд долларов, которые "Газпрому" начислил Антимонопольный комитет Украины.

"Мы победили в арбитраже. Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас… Мы им прямо сказали: нет, извините, мы победили в суде, вы нам должны. Пожалуйста, платите. Компромисс о том, в какой форме — деньгами или газом, — это то, что должны обсуждать между собой переговорные команды", — описал в интервью Би-би-си позицию Киева министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Источники Би-би-си в украинской власти говорят, что Владимир Зеленский изначально выступал против обсуждения газовых вопросов на парижских переговорах.

Тем не менее, глава украинского МИД допустил, что соответствующий пункт может появиться в коммюнике по итогам парижского саммита. В то же время, источники Би-би-си говорят, что позиция Киева состоит в том, что президенты могут обсудить между собой только общие вещи: конкретика останется на откуп профильным чиновникам.

Европейский чиновник, знакомый с ходом подготовки встречи, но не уполномоченный выступать с комментариями в СМИ, сказал Би-би-си, что газ может быть одной из первых точек, по которой Путин и Зеленский могут попробовать договориться. Это могло бы быть выгодно обоим — Украине договориться о газе напрямую из России, что сделало бы его дешевле, чем сейчас закупается из Европы. Для Путина — возможность договориться в будущем с новым прагматичным украинским политиком.

"Нет капитуляции"

За день до переговоров в Париже на киевском Майдане собрались несколько тысяч человек на акцию протеста под лозунгом "Нет капитуляции!". Люди пришли на митинг с плакатами "Держись подальше от Москвы", "Российский газ — это петля на наших шеях".

Выйти на Майдан украинцев призвали оппозиционные фракции в Верховной Раду — "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.

Политики опубликовали список "красных линий", за которые, по их мнению, Зеленский не имеет права переходить в ходе переговоров с Путиным.

В их числе: сохранение унитарного устройства Украины, неизменность ее курса на интеграцию в ЕС и НАТО, недопущение выборов в Донбассе до выведения из региона российских сил и установления контроля над госграницей. Кроме того, Зеленского призывали отказаться от любых компромиссов в вопросе о статусе Крыма и не допустить прекращения процессов против России в международных судах.

После окончания акции на Майдане около двух тысяч ее участников перешли к зданию офиса президента на Банковой улице. Часть из них осталась ночевать на площади перед зданием. Организаторы акции заявляют, что намерены дежурить возле офиса президента до вечера понедельника, но допускают, что их акция станет бессрочной — в случае, если Зеленский на парижских переговорах "пойдет на условия Путина".