При пожаре в одесском колледже погибло не менее 10 человек. В стране объявлен траур

РИА "Новости"

Gaisras Odesos kolegijoje Foto: Itar-Tass / Scanpix

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти, пострадали 30 человек, в больницах остаются девять, сообщает в воскресенье госслужба Украины по ЧС.

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар, передают "РИА Новости". Ранее сообщалось о восьми погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. Президент объявил 8 декабря днем национального траура. Статьи по теме: В детской больнице в Сантаришкес начался пожар На свалке в Шяуляйском районе начался большой пожар "В 8.30 (9.30 мск — ред.) во время разбора завалов обнаружены тела двух человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается девять человек)", — сообщила пресс-служба в Facebook. Всего к работам привлечено 260 человек и 41 единица техники. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

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