Путин и Лукашенко говорили пять с половиной часов. Чем завершились переговоры?

Похоже, переговоры российского и белорусского президентов ни к чему не привели. Главный итог - решение еще раз встретиться через две недели. Пока Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи, в Минске проходила акция протеста против "углубленной интеграции".

В начале встречи Лукашенко удивил журналистов заявлением о том, что перед поездкой к Путину не только смотрел российские телеканалы, но и "перечитал телеграм-каналы, как многие сейчас". "Все задаются вопросом в России, с чем Лукашенко едет, чего он приехал вообще", - сказал белорусский президент.

Когда он это говорил, в центре Минска собрались люди, у которых уже, кажется, был ответ на этот вопрос. Они выступили против интеграции двух стран, договориться о которой Путин и Лукашенко должны были в Сочи. Протестующие опасаются, что это означает утрату независимости.

Почему сейчас? На ленте агентства ТАСС белорусский президент мог бы прочитать о том, что 8 декабря Москва и Минск отмечают 20-летие со дня подписания договора о создании союзного государства и "планировали к этой дате принять программу углубления интеграции".

Однако никакой программы в Сочи в итоге принято не было. Путин и Лукашенко даже не вышли к журналистам.

Они вели переговоры пять с половиной часов. Первые два часа - вместе с членами делегаций. В российскую вошли вице-премьеры Антон Силуанов и Дмитрий Козак, министры энергетики и экономики Александр Новак и Максим Орешкин, а также заместитель Орешкина Михаил Бабич. Минску удалось добиться отставки Бабича с поста посла России, но он продолжает курировать белорусское направление в министерстве экономики России.

Затем был перерыв на обед, во время которого, как сообщает Интерфакс, Путин и Лукашенко общались с глазу на глаз. На обед подавали барабульку с артишоком, каре теленка с запеченным луком и шербет из мандарина, передавал корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Президенты выпили вина - тост был за интеграцию.

«Ну, за интеграцию!»: Путин и Лукашенко обедают в Сочи pic.twitter.com/JQhBSQCnbz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 декабря 2019 г.

На пятый час министров снова позвали за стол переговоров. "Переговорный процесс - он на то и переговорный, что стороны обмениваются своими позициями. Так что [переговоры] еще продолжаются", - философствовал вице-премьер Силуанов.

А потом Лукашенко уехал, так и ничего не объявив. Члены белорусской делегации также воздержались от комментариев. За российскую сторону пришлось отвечать министру экономики. "Плодотворно поработали", "достигли серьезного прогресса", получены указания, их будут прорабатывать - ничего конкретного Орешкин так и не сказал.

Главной же новостью стало то, что Путин с Лукашенко еще раз встретятся - 20 декабря в Петербурге, более того, как сказал Орешкин, президенты могут провести дополнительную встречу.

О чем могли спорить

Уже многие годы главным вопросом российско-белорусских отношений остаются энергоносители, вернее, цена ни них - нефть и газ. Символично, что в начале переговоров в Сочи погас свет.

"Закончилось [электричество]", - сказал Путин. "Это все Дима Песков, я знаю", - пошутил в ответ Лукашенко, почему-то вспомнив пресс-секретаря президента России. Делегации посмеялись и продолжили переговоры (цитаты по РИА Новости).

Как и лет десять назад, Лукашенко потребовал в Сочи, чтобы цены на газ и нефть были такими же, как и внутри России. Но в этот он сформулировал это как предложение повысить стоимость энергоресурсов для российских производителей.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать", - говорил Лукашенко. Сейчас российский газ обходится Минску в 127 долларов за тысячу кубических метров.

"Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия [в России] должны иметь такую же цену", - объяснил свою логику белорусский президент. "В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений", - пригрозил он (цитаты по белорусскому агентству БЕЛТА).

Что ответил на это Путин, неизвестно. После переговоров Орешкин сказал, что "серьезного прогресса" в переговорах удалось добиться в том числе "даже по вопросу нефти и газа": "Позиции сторон были очень серьезно сближены".

"На хрена нужен тогда такой союз"

За две недели, которые остались до следующей встречи Путина и Лукашенко, эксперты с обеих сторон должны проработать указания, полученные во время переговоров. "Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", - добавил министр. Нерешенные вопросы еще есть, признал он, но их стало "еще меньше".

Обсуждалась ли политическая интеграция двух стран, которой опасаются протестующие в Минске, не сообщается. Лидеры белорусской оппозиции еще до окончания встречи Путина и Лукашенко призвали продолжить акцию протеста в воскресенье.

За два дня до встречи в Сочи Лукашенко уверял, что у него нет планов войти в состав любого государства, "даже братской России". А в середине ноября белорусский президент сетовал на то, что Москва каждый год ставит Минску новые условия.

"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем, - жаловался Лукашенко. - Извините, на хрена нужен тогда такой союз".