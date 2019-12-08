Израиль нанес ракетные удары в ответ на обстрел из сектора Газа

После обстрела Израиля из сектора Газа израильская армия нанесла серию авиаударов по объектам ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ракетных ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Авиаудары были ответом на ракетный обстрел палестинцев, сообщило командование израильских вооруженных сил в ночь на воскресенье, 8 декабря в Twitter. Среди атакованных объектов - военный лагерь ХАМАС со всей инфраструктурой.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Накануне из сектора Газа впервые за последнюю неделю были выпущены по Израилю три ракеты, которые были перехвачены израильскими системами ПВО "Железный купол". Из-за обстрела были запущены сигналы тревоги в приграничных населенных пунктах и городе Сдерот.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

С ноября наблюдается новое обострение конфликта между Израилем и палестинцами, начавшееся после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров "Исламского джихада" Баха Абу аль-Атта. В ответ только за один день палестинские радикалы выпустили по территории Израиля около 400 ракет.

В свою очередь ЦАХАЛ нанес удары по десяткам объектов ХАМАС, в результате были убиты 36 человек, большинство из которых - палестинские боевики. Затем стороны при посредничестве Египта и ООН согласовали режим прекращения огня, действующий с 14 ноября, но неоднократно с тех пор нарушавшийся.