Пентагон сообщил об отставании от РФ в области гиперзвукового оружия

По словам Марка Эспера, фокус Минобороны США может быть смещен в сторону соперничества в военной сфере с Москвой и Пекином.

Фокус Пентагона может быть смещен в сторону соперничества в военной сфере с Москвой и Пекином, несмотря на рост числа угроз на Ближнем Востоке. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в субботу, 7 декабря, выступая на Форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана (The Reagan National Defense Forum) в городе Сими-Вэлли (штат Калифорния).

Эспер, занявший пост главы Пентагона в июле, назвал Россию и КНР "сегодняшними ревизионистскими державами", настаивающими на пересмотре статус-кво в мировой политике. Так, по его мнению, Москва и Пекин регулярно используют возможность применить свое право вето, чтобы заблокировать принятие решений менее влиятельными государствами.

О гиперзвуковом оружии



Американский министр также напомнил, что оборонное ведомство США вкладывает все возможные средства в разработку гиперзвукового оружия в условиях, когда Вашингтону приходится догонять Москву в этой сфере.

"Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда у нас было явное преимущество, сейчас мы играем в догонялки", — подчеркнул Эспер. "Министерство вкладывает каждый доллар… который мы физически можем использовать, чтобы обеспечить нам конкурентное преимущество в области гиперзвукового оружия", — пояснил министр. Он выразил озабоченность, что РФ также разрабатывает и современные типы стратегических вооружений.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Эспер подчеркнул, что США должны иметь в регионе достаточно сил, чтобы убедиться, что они не будут втянуты в вооруженное противостояние с Ираном.

Испытания на авиабазе Эдвардс



Как передавал в июне американский журнал Defense News со ссылкой на ВВС США, Пентагон провел на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) успешные испытания с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, который может использоваться для несения гиперзвукового оружия.

Ранее в беседе с журналисткой Fox News Channel глава Пентагона обсуждал ситуацию со взрывом на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области 8 августа. "Очевидно, что они (русские. — Ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с Соединенными Штатами", — подчеркивал он в августе.