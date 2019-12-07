Илона Маска оправдали по делу о клевете на дайвера

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в ходе полемики в Twitter назвал британского дайвера Вернона Ансуорта "педофилом", однако впоследствии извинился перед ним за это.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не виновен в распространении клеветы о британском дайвере Верноне Ансуорте. К такому выводу пришло жюри присяжных в ходе судебного разбирательства в Лос-Анжелесе в пятницу, 6 декабря.

В 2018 году Вернон Ансуорт помог собрать команду опытных дайверов, которые спасли группу тайских школьников и их футбольного тренера, оказавшихся в ловушке в пещере Кхао Луанг, проход к которой был затоплен водой. Илон Маск, предлагавший использовать для спасательной операции маленькую подводную лодку производства одной из его компаний, вступил в полемику с Ансуортом, назвавшим эту инициативу "пиар-трюком". При этом американский бизнесмен использовал в соцсети Twitter по отношению к дайверу выражение "pedo guy", которое можно перевести как "педофил".

Впоследствии Маск извинился перед британцем, заявив, что вовсе не имел в виду слово "педофил", однако тот все же подал на обидчика в суд, требуя от него компенсации в размере 190 млн долларов. Решение суда Илон Маск приветствовал в пятницу словами: "Моя вера в человечество восстановлена".