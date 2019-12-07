Стрельба на авиабазе во Флориде: трое убиты, задержано шестеро саудовцев

В пятницу после стрельбы, приведшей к убийству трех человек на территории авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида, задержаны шесть подданных Саудовской Аравии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Fox News.

По словам источников телеканала, саудовцы, задержанные возле авиабаза, взяты под стражу и допрашиваются в связи со стрельбой. Телекомпания CNN отмечает, что расследованием обстоятельств инцидента занимается ФБР США. Следствие не исключает, что нападение могло быть связано с терроризмом.

Губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил ранее, что неизвестный, открывший стрельбу на базе, был подданным Саудовской Аравии и овладевал навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. По данным телеканала, в данной программе палубной авиации ВМС США участвуют около 1,5 тыс. иностранцев. Представители Саудовской Аравии проходят такие занятия с 1970-х.

Сенатор от Флориды Рик Скотт, который до недавнего времени был губернатором штата, призвал к пересмотру программы подготовки иностранных военных летчиков в США.

Напомним, накануне шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил о том, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Неизвестный, открывший стрельбу из пистолета, был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Рид подчеркнул, что президент следит за развитием ситуации.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам страны сотрудничать с властями США в расследовании стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде. Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении саудовского посольства в Вашингтоне по итогам телефонного разговора монарха с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что следствие проверяет версию, согласно которой открывший стрельбу мог быть саудовским военным, проходившим подготовку на американской базе.

"Король выразил свои искренние соболезнования президенту и семьям жертв. Его Величество пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, - отметили в посольстве королевства. - Его Величество заверил, что преступник, совершивший это ужасное преступление, не представляет саудовский народ. Саудовский народ считает граждан США друзьями и союзниками".

В диппредставительстве подчеркнули, что "король поручил саудовским спецслужбам сотрудничать с соответствующими ведомствами США в расследовании информации, которая поможет определить причины этого ужасной атаки".

Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут около 16 тыс. военных, еще на ее территории работают около 7,4 тыс. гражданских лиц.