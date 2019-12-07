В Германии начато расследование в отношении агентов ГРУ Петрова и Боширова

Предполагаемые сотрудники ГРУ, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, возможно, в 2014 году провели три дня в районе Франкфурта-на-Майне.

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ ведут расследование против предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило в пятницу, 6 декабря, немецкое издание Spiegel Online.

Согласно полученной журналистами информации, предполагаемые агенты российской военной разведки в 2014 году провели три дня в Германии, остановившись в районе Франкфурта-на-Майне. Кроме того, в немецком издании и расследовательской платформе Bellingcat полагают, что командир секретного подразделения ГРУ 29155, вероятно, имел контакты в ФРГ. Эту группу связывают как с покушением на Скрипалей, так и с другими нападениями на противников Кремля в Европе.

В частности, немецкие следственные органы проверяют подозрения в возможной причастности государственных органов России или Чечни к организации убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, застреленного 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Убийца был задержан. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. 3 декабря портал журналистских расследований The Insider сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году. 6 декабря The Insider обнародовал вторую частьрасследования о Красикове. Утверждается, что он служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и вместе с двумя напарниками по "Вымпелу" участвовал еще как минимум в двух заказных убийствах - в Москве и Костомукше.