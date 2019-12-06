Индия: четверо подозреваемых в изнасиловании убиты во время следственного эксперимента

Индиийская полиция в ходе следственного эксперимента застрелила четырех мужчин, подозревавшихся в изнасиловании и убийстве молодой женщины.

В четверг в Хайдарабаде было обнаружено тело 27-летней девушки, работавшей ветеринаром.

Многие в стране, включая известных в стране людей, стали требовать правосудия для убийц. Спустя несколько дней уже тысячи людей протестовали у полицейского участка в Хайдарабаде, настаивая на их казни.

Подозреваемые были задержаны, им предьявили обвинения, а в пятницу утром их вывезли на место преступления, чтобы провести следственный эксперимент.

Они были убиты, когда попытались выхватить у полицейских оружие и скрыться, сообщил представитель полиции.

"Отдать на растерзание”



Когда нашли обугленные останки девушки, выяснилось, что перед убийством над жертвой совершили групповое изнасилование.

Эта трагедия всеобщее возмущение, не в последнюю очередь из-за подозрений в том, что полиция не спешит расследовать этот случай.

Депутат индийского парламента, известная актриса Джайя Баччан заявила, что насильники и убийцы девушки должны "подвергнуться линчеванию”.

"Я знаю, что это звучит ужасно, но таких людей надо отдавать на растерзание толпе", - сказала Джайя Баччан во время обсуждения трагедии в парламенте.

Когда появились сообщения об убийстве четырех обвиняемых, мать жертвы в разговоре с Би-би-си заявила, что "справедливость восстановлена". На улицы вышли тысячи людей, празднуя случившееся и приветствуя действия полиции.

Тем временем правозащитные организации, включая Международную амнистию, призвали расследовать инцидент на следственном эксперименте, чтобы выяснить, не было ли это внесудебной расправой.

"Внесудебные казни - это не способ предупреждения изнасилований", - предупредил директор Международной амнистии в Индии Авинаш Кумар.

Следственный эксперимент



Десять полицейских вместе с обвиняемыми отправились на место преступления, чтобы восстановить подробности произошедшего, сообщил комиссар полиции Би-би-си. Он уточнил, что мужчины были без наручников.

Полицейские искали телефон жертвы, ее зарядный аккумулятор и часы, которые, как сообщалось, пропали.

"Четверо мужчин сообща напали на полицейских с палками и камнями, выхватили у двух офицеров оружие и начали стрелять", - рассказал комиссар полиции В.С. Саджанар, отвечая на вопросы о том, почему мужчины были убиты.

"Хотя офицеры сохраняли сдержанность и просили их сдаться, они продолжали стрелять и нападать на нас. Это продолжалось 15 минут. Мы применили ответные меры, и четверо обвиняемых были убиты", - заявил он.

Саджанар добавил, что двое сотрудников получили травмы головы, но это не огнестрельные ранения. Полицейские попали в больницу.

Как отреагировала семья жертвы



Корреспондент Би-би-си Дипти Батини навестила семью погибшей девушки. Их соседи праздновали новости об убийстве обвиняемых, взрывая петарды и раздавая сладости.

"Я не могу передать это словами. Я почувствовала счастье. Но и печаль одновременно, потому что моя дочь больше никогда не вернется домой", - сказала мать жертвы.

Она заявила, что закон о сексуальном насилии должен быть более строгим. "Мужчины должны бояться даже смотреть на женщин! Потому что они будут наказаны", - настаивает она.

Сестра жертвы отметила, что действия полиции были "очень неожиданными”.

"Я ждала правосудия. Это не вернет мою сестру, но было бы большим облегчением. Но и из-за этих действий полиции люди дважды подумают, прежде чем снова сделать что-то подобное", - считает она.

“Правосудие"



Новости о действиях полиции широко обсуждались в социальных сетях. В "Твиттере" и "Фейсбуке" многие заявили, что полиция "свершила правосудие”.

Многие местные жители встретили новость об убийстве подозреваемых с восторгом. Машины останавливались прямо на шоссе, люди кричали "Да здравствует полиция!"

Около двух тысяч человек собралось на месте убийства, из-за чего там сформировалась большая пробка, передает репортер Би-би-си Сатиш Балла.

На месте трагедии люди засыпали полицию лепестками роз и раздавали сладости.

Но некоторые сомневаются в официальной версии произошедшего и недоумевают, почему подследственные не были в наручниках, особенно учитывая то, что их было четверо.

Как погибла девушка



В среду 27 ноября, около шести вечера, девушка выехала из дома на мотоцикле, она отправилась на прием к врачу.

По пути у мотоцикла спустило колесо, и водитель грузовика предложил ей помощь. Она согласилась, но вместо помощи девушку заманили во двор, изнасиловали, убили, а ее тело попытались сжечь.

Ее труп в четверг обнаружил под мостом проходивший мимо молочник.

Задержать подозреваемых удалось, потому что девушка успела позвонить сестре, рассказав про сдутую шину, водителя грузовика и про то, где она находится.

В связи с этим делом были уволены трое полицейских. Семья жертвы обвинила их в бездействии: когда родственники подняли тревогу, в полиции предположили, что девушка просто сбежала из семьи.

Проблема сексуального насилия



Проблема сексуального насилия в отношении женщин привлекла широкое внимание в Индии после группового изнасилования и убийства молодой девушки в автобусе в Дели в декабре 2012 года.

Это жестокое изнасилование вызвало широкие протесты и демонстрации в Индии, и с тех пор подобные случаи привлекают пристальное внимание СМИ.

Но несмотря на то, что в отношении насильников в Индии применялись суровые меры наказания, нет никаких признаков того, что преступлений против женщин становится меньше.

Согласно правительственным данным, полицией зарегистрировано 33 658 случаев изнасилования в Индии в 2017 году. В среднем это 92 изнасилования в день.