Патриарх Кирилл мог летать на бизнес-джете ВТБ

The Bell утверждает, что патриарх Кирилл и чиновники из администрации президента Путина летали на бизнес-джете, принадлежащем ВТБ. Стоимость самолета превышает 40 млн евро.

Патриарх Кирилл использовал бизнес-джет Gulfstream G450, принадлежащий банку ВТБ и связанный с недавними расследованиями Алексея Навального о самолетах, на которых путешествовали жена премьер-министра РФ Светлана Медведева и телеведущая Наиля Аскер-Заде. Соответствующее расследование опубликовал в пятницу, 6 декабря, интернет-портал The Bell. Журналисты утверждают, что бизнес-джет, стоимость которого превышает 40 млн долларов, возил Кирилла и появлялся в городах, в которые в те же дни прилетали чиновники администрации президента РФ и сам президент РФ Владимир Путин.

В частности, в августе 2017 года патриарх прилетел на Gulfstream G450 в Курган, где отмечали юбилей богослова Антонина Капустина. Вместе с ним прилетел полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. При этом в 2016-2017 годах самолет могли использовать и чиновники администрации президента. Журналисты The Bell приводят несколько дополнительных примеров, когда самолет прибывал в города, где проходили мероприятия с участием высокопоставленных российских чиновников.

Авторы исследования заявляют, что этот самолет с 2013 по 2016 годы принадлежал офшору Helter Management Ltd, входившему в группу юридических лиц банка ВТБ. После перерегистрации джета его собственником указывалась сан-маринская компания Skyline Aviation SRL. Европейская диспетчерская служба Eurocontrol считает, что именно Skyline Aviation SRL управляет фигурирующими в расследованиях Навального бизнес-джетами, на которых в 2019 году могли летать Аскер-заде и Медведева. При этом журналистам не удалось выяснить вопрос принадлежности компании Skyline Aviation SRL, а также ее связи с ВТБ.