Егора Жукова приговорили к трем годам условно

Студента ВШЭ Егора Жукова приговорили к трем годам условно и запрету на два года заниматься деятельностью в интернете. Прокуратура требовала для него 4 года колонии общего режима.

Студент ВШЭ Егор Жуков по делу об экстремизме из-за видеозаписей на Youtube признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно и запрету на два года заниматься деятельностью в интернете. Такой приговор был вынесен Кунцевским районным судом Москвы в пятницу, 6 декабря, сообщает корреспондент DW.

Ранее прокуратура потребовала для Жукова4 года колонии общего режима. Тем не менее адвокаты Жукова заявили журналистам, что не считают это победой, "поскольку парень невиновен".

Согласно приговору, в течение испытательного срока Жуков не может совершать повторных преступлений, иначе ему назначат реальное лишение свободы. Он также не может совершать административных правонарушений, иначе ему продлят срок или также отправят в места лишения свободы.

Суть обвинений

По версии обвинения, в видеозаписях Жукова, которые он публиковал в своем блоге на видеохостинге YouTube, содержались призывы к "незаконной деятельности" и даже "самосожжению", а также подделке денежных купюр и неуплате налогов. Ранее лингвистическая экспертиза роликов студента на канале YouTube, проведенная сотрудником ФСБ Александром Коршиковым, подтвердила, что в них содержатся "призывы к свержению строя". Этот вывод, в частности, был основан на прозвучавших в роликах Жукова фразах "нужно хвататься за любые формы протеста" и "делайте всё, на что способны, и не ждите чьей-то указки".

Судья Светлана Ухналева нашла доводы экспертов убедительными и научно обоснованными и согласилась с ними. По ее словам, в действиях подсудимого "четко прослеживается мотив политической ненависти или вражды". Во время вынесения приговора Жукову, его сторонники, которых не пустили в зал суда, скандировали: "Даешь судебную реформу", "Это не суд, а судилище", "Приговор Егору - приговор России", "Отпускай".

"Дело Егора Жукова показало, что мы все в прямой опасности", — говорит одна из студенток ВШЭ, которая пришла сегодня к зданию суда, чтобы выразить свою поддержку pic.twitter.com/VH358LhDp2 — DW на русском (@dw_russian) December 6, 2019

Егора Жукова задержали 2 августа по подозрению в участии в "массовых беспорядках", каковыми следствие считает несогласованную акцию оппозиции за свободные выборы, состоявшуюся в Москве 27 июля. 3 сентября с Жукова было снято обвинение в участии в "массовых беспорядках". Вместо этого против него возбудили дело по статье об экстремизме.

Суды штампуют приговоры участникам протестов

Кроме того, Тверской суд приговорил в пятницу, 6 декабря, Павла Новикова, обвиняемого в насилии над полицейским на митинге 27 июля, к штрафу в 120 тыс. рублей, сообщает "Медиазона". Новиков признал вину. Прокуратура просила для него три года колонии общего режима.

Практически одновременно Тверской районный суд приговорил к году колонии общего режима фигуранта "московского дела" Никиту Чирцова по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). Сторона обвинения утверждала, что на акции 27 июля он толкнул в грудь полицейского. Чирцов не признал свою вину. Прокуратура запрашивала для обвиняемого три с половиной года колонии. Никиту Чирцова через месяц после акции задержалт в Минске и депортировали в Москву.

6 декабря московские районные суды, как ожидается, вынесут приговоры еще нескольким фигурантам московских протестов: Егору Лесных, Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Владимиру Емельянову.