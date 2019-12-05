Лукашенко: не собирались и не собираемся входить в состав даже братской России

Во время обращения к депутатам палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов Александр Лукашенко затронул и вопрос интеграции с Россией, сообщает пресс-служба президента.

Путин испытывает сейчас "жесточайшее антибелорусское давление"

— Скажу главное: Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем, — сказал Лукашенко.

— Да, Россия велика. Даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то эдак. Кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. И я это вижу. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем (Лукашенко и Путин. — Прим. TUT.BY). Согласно их и нашей конституции, — заявил белорусский президент.

Глава государства констатировал, что двусторонние отношения с Россией развиваются по-разному.

— Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками, — пояснил он. — Беларусь в этом диалоге настроена на конструктивное взаимодействие, но главное человеческое условие — на равноправных началах, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это не значит, как в России часто (говорят. — Прим.), даже в высоких кабинетах мне приходилось (слышать. — Прим.), что взять все в кучу, собрать и поделить пополам. Я откровенно говорил, что если так сделать, то мы вообще подавимся от того, что нам достанется.

Президент заявил, что Беларуси вообще ничего не надо от России.

— Нам надо только то, чтобы были исполнены те наши договоренности (по духу, по букве), которые мы заключили. Если это союз, то на равноправной основе, — сказал он. — А какая другая основа союза? Аннексия, захват, порабощение? Нет, это уже не те времена, и с белорусами так разговаривать никто не будет. Мы просто не позволим это сделать. Поэтому только равноправные отношения.

Лукашенко также подчеркнул, что президент России Владимир Путин испытывает сейчас «жесточайшее антибелорусское давление». Он отметил, что Россия весьма неоднородна в плане мнений и интересов.

— И мы должны это понимать. И сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения — антибелорусские, — сказал Александр Лукашенко. — Разные люди (в России. — Прим. редакции), и это надо понимать и воспринимать. Это наша работа. И в этом направлении без гвалта мы должны работать, — добавил президент.

Никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны

— Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России, — сказал он.

— Запомните! Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом. Мне хватило — вот так. И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом — создал суверенное, независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или кому-то передать? При мне этого не будет никогда, — эмоционально заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что если никто не претендует, никто не собирается нас захватывать, то зачем самим это добро — независимость и суверенитет — кому-то нести и отдавать: «Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья».

Про общий парламент и "пятую колонку"

Глава государства также отметил, что, как ему докладывают спецслужбы, «пятая колонка» в Беларуси хочет в ближайшее время провести акции протеста против того, что страна якобы сдает независимость.

— Видите ли, они больше радеют за «незалежнасць», чем вы или я. Что мы там подпишем какие-то такие документы, которые не в интересах Беларуси. Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня вообще не идет в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее, — заявил Лукашенко.

— Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать, — рассказал он.

Более того, он подчеркнул, что даже с прагматичной точки зрения сейчас просто было бы не время обсуждать и решать соответствующие вопросы.

— Нам надо (было. — Прим.) избрать парламент, потом определяться по президенту. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента, — заметил Лукашенко.

Напомним, сейчас Минск и Москва готовят «дорожные карты» по реализации договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. На предстоящей встрече президентов Беларуси и России в ближайшие выходные Александр Лукашенко и Владимир Путин должны подписать соглашение по интеграции.