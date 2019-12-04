Трамп требует от стран НАТО увеличить взносы до 4 процентов ВВП

Президент США Дональд Трамп призвал государства НАТО удвоить размер их взносов в бюджет Североатлантического альянса. Ранее согласованная доля в размере 2 процентов от ВВП каждой страны очень низка, заявил Трамп во время саммита НАТО в Лондоне, который завершился во вторник, 3 декабря. По мнению Дональда Трампа, этот показатель должен составлять 4 процента.

Кроме того, президент США вновь раскритиковал Германию и другие страны, которые, с его точки зрения, тратят слишком мало средств на оборону. Он сказал, что обдумает, следует ли США защищать тех членов НАТО, которые вносят требуемую сумму. В частности, 4 декабря он намерен обсудить вопросы оборонного бюджета с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Кроме того, Трамп раскритиковал высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, назвав это мнение оскорбительным, неуважительным и опасным. "НАТО служит великой цели", - заявил президент США, добавив, что Франция переживает внутренние проблемы - безработицу, нелады с экономикой и протесты "желтых жилетов". "Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция", - сказал Трамп.

Журналисты напоминают, что ранее он неоднократно называл альянс "устаревшим" и угрожал выйти из НАТО.

На саммите НАТО в 2014 году правительство Германии обязалось увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП. В настоящий момент в Берлине намереваются достигнуть цели в 1,5 процента к 2024 году. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) объявила о планах к 2031 году увеличить расходы на эти цели до двух процентов.

Президент США также коснулся выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Он пообещал заключить новое соглашение с Россией и, возможно, Китаем. Такое соглашение должно касаться ядерного оружия и ракет, полагает Трамп.

Между тем на лондонском саммите НАТО Китай был впервые назван потенциальной угрозой. "Мы признаем, что растущее влияние Китая и его международная политика - это как возможности, так и проблемы, которые мы как альянс должны решать вместе", - говорится в совместном заявлении стран-участниц альянса.

Кроме того Дональд Трамп сообщил, что следующий саммит G7 пройдет с 10 по 12 июня в американском Кемп-Дэвиде. Ранее он намеревался провести эту встречу в Майами, в своем отеле National Doral, что вызвало серьезную критику в адрес Трампа, в частности в попытке использовать свое служебное положение для личного обогащения. Резиденция президента США в Кемп-Дэвиде расположена примерно в 90 километрах от Вашингтона.