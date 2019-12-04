Путин заскучал: больше не хочет общаться с журналистами

Если в первые годы президентства Владимира Путина журналисты регулярно общались с президентом в том числе и неформально и могли сколько-нибудь достоверно рассказывать о нем стране, то теперь журналистов некогда престижного кремлевского пула даже не всегда приглашают на мероприятия и следят, чтобы они не покидали пресс-центра. А чтобы "вылететь" из пула, достаточно выделяться энергичностью или же не вовремя задать вопрос президенту. Об этом пишет портал независимых журналистов "Проект" в преддверии традиционной большой пресс-конференции президента РФ.

Как отмечают авторы материала, в период первого срока Путина в Кремле придерживались концепции, что абсолютно подконтрольным властям должно быть только телевидение, а остальные СМИ могут быть относительно свободными. В конце 2003 года журналистов пула пригласили в Кремль сразу после ареста Михаила Ходорковского и назначения неизвестного широкой публике Дмитрия Медведева главой президентской администрации. Тогда Путин захотел лично пообщаться с репортерами "для понимания" и даже не заставил журналистов себя ждать. По их словам, в ходе беседы Путин "был невероятно откровенен", однако по окончании встречи пресс-служба президента наложила запрет на его цитирование.

Тогда же сложилась практика, при которой президент уезжал в так называемый "рабочий отпуск" в Сочи и брал с собой журналистов: под конец отпуска журналистов обязательно приглашали на интересное общение "без протокола", где главе государства можно было свободно задать любые вопросы. При выезде за границу президент также собирал журналистов, объясняя им тонкости своей внешней политики.

В то же время сложилась практика, при которой по решению пресс-секретаря президента Алексея Громова репортеров стали выгонять из пула. В 2004 году корреспондент "Газеты.Ru" и студентка журфака МГУ Елена Шишкунова написала дипломную работу, в которой заявила, что президент "всегда старается отвести от журналистов глаза" и как бы не замечает журналистов, проходя мимо них. Цитату из диплома опубликовал журнал Newsweek, после чего пресс-служба Кремля исключила Шишкунову из пула.

Ситуация начала ухудшаться и после того, как Путин сменил Медведева на должности премьер-министра: он стал катастрофически много опаздывать и ограничивать возможности журналистов. А новый пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков постепенно лишал журналистов пула возможности общаться с другими чиновниками и вообще передвигаться по Белому дому: их перестали пускать куда-либо, кроме пресс-центра и туалета.

Виновником беспрецедентных ограничений неформально был объявлен корреспондент "Ведомостей" Максим Товкайло. Пескова всерьез разгневала публикация журналиста, в которой он до официальной презентации показал символ сочинской Олимпиады. Товкайло выгнали из пула, одновременно с этим введя практику, при которой журналисты могли лишь сидеть в пресс-центре и выходить только под бдительным надзором либо в туалет, либо на официальные пресс-подходы чиновников.

При этом ждать главу правительства можно было в откровенно некомфортных условиях и так и не дождаться: чтобы увидеть, как премьер откроет уникальный железнодорожный мост через реку Юрибей и ознакомится с условиями жизни строителей, журналистам пришлось лететь в Салехард, а оттуда ехать несколько часов на поезде. В итоге никаких новостей об открытии Путиным моста не появилось: глава правительства проспал и не успел вылететь на место на вертолете, и собравшихся поставили перед фактом, что мероприятие пройдет без него.

Манеры Путина со временем стали перенимать и сотрудники его пресс-службы, устанавливая хамские запреты по поводу и без. 4 марта 2010 года первый вице-премьер Игорь Шувалов пришел на заседание правительства в медицинской маске и, чтобы не заразить премьера, сел на другом конце стола. Когда журналисты захотели сообщить об этом в СМИ, замначальника пресс-службы Олег Цацурин запретил им это под угрозой отлучения от пула, употребляя нецензурные выражения.

Вскоре после возвращения на пост президента в 2012 году Путин собрал свой пул на встречу: как рассказывают ее участники, на этот раз главе государства было откровенно скучно с журналистами, и он явно не хотел отвечать на интересовавшие журналистов вопросы об уличных протестах того времени. "Уже тогда казалось, что это последняя встреча. Президент вернулся на пост, который уже занимал, и ему было неинтересно", - комментируют участники встречи. За прошедшие с тех пор семь лет Путин ни разу больше не собрал свой пул для неформального общения.

Кроме того, Кремль вообще стал скрывать отдых Путина, оставляя кремлевский пул в Москве и в период бездействия президента регулярно публикуя заранее записанные на видео встречи Путина с чиновниками. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение в необходимости присутствия рядом с Путиным множества журналистов пула, которые "все равно пишут одно и то же".

Вместо этого Кремль стал все чаще прибегать к работе с так называемым "узким пулом", то есть приглашать на важные мероприятия всего нескольких проверенных и лояльных журналистов - из государственных агентств, "Коммерсанта", "Комсомольской правды", "Маяка" и некоторых других, не имеющих привычки передавать новости о неудачах президента: так, знаменитому полету президента со стерхами предшествовали несколько неудачных и пробных полетов, о которых журналистам писать запретили. В поездке в Кузбасс, где в марте 2018 года случился пожар в ТЦ "Зимняя вишня", президента сопровождал лишь один корреспондент - из РИА "Новости".

Подобные ограничения приводят к конфузам: в 2010 году, освещая новость о том, что Путин лично сел за штурвал самолета-амфибии Бе-200 и потушил два лесных пожара, "Интерфакс" и ТАСС написали о "самолете-амбиции". На мероприятии в действительности был только репортер агентства РИА "Новости", которого попросили передать новость в другие редакции. Машинистка, которой диктовали сообщение, допустила ошибку, и в таком виде оно было разослано во все агентства. В итоге ошибку отследил только редактор РИА "Новости".

А 24 июня 2015 года в газете "Коммерсант", вышел подробный репортаж Андрея Колесникова о встрече президента с членами Общественной палаты: журналист описал детали гардероба участников и реакцию Путина, но не включил туда разговоры автора с участниками, так как Колесникова в тот день просто не было в Кремле.

Причиной этого, по словам журналистов, стала сложившаяся практика, при которой журналист, приезжающий на мероприятие в Кремль или Ново-Огарево, проходит проверку и отправляется в пресс-центр, где проводит несколько часов в ожидании начала. За дверью всегда стоит сотрудник ФСО, который следит, чтобы журналисты не ушли дальше туалета. Большинство журналистов остаются в пресс-центре даже после начала мероприятия и смотрят трансляцию на специальном большом экране. В итоге репортеры часто предпочитают и вовсе прогулять событие, которое обычно можно посмотреть из дома, в трансляции канала "Россия-24".

Независимые СМИ редко допускают до интересных мероприятий за рубежом, а сами журналисты, будучи постоянно отрезанными от ньюсмейкеров, перестают проверять получаемую информацию и могут стать жертвами розыгрыша. Так, в июле 2014 года журналисты обсуждали между собой вопрос проведения нового саммита БРИКС, который решили проводить в Уфе, где нет моря. Родившуюся у журналистов остроту о том, что саммит перенесут в Петропавловск-Камчатский, в котором "есть где поплавать", услышал корреспондент "Газеты.Ru" и принял ее всерьез: новость о переносе висела на сайте до тех пор, пока информацию официально не опровергли.

В 2017 году Кремль без объяснений аннулировал аккредитацию в Кремле сразу двух журналистов "Ведомостей" - Маргариты Папченковой и Александры Прокопенко, причем последняя до этого восемь лет проработала в пуле и часто писала заметки на основе общения со своими источниками. Для исключения из пула к этому времени достаточно было уже просто выделяться энергичностью и "неразрешенными" вопросами: после того, как на церемонии открытия Крымского моста корреспондент РБК Василий Маринин решил уточнить у президента, надо ли строить мост на Сахалин, РБК попросили больше не отправлять Маринина на мероприятия с участием президента. Вместо общения с пулом глава государства предпочитает общаться с главными редакторами, которые теперь вынуждены летать в Сочи за свой счет. А в каждый пункт назначения летают разные журналисты - специальных сопровождающих у Путина быть больше не должно.